Trump lidera reunión inaugural de la Junta de Paz para reconstruir Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves la reunión inaugural de la Junta de Paz, una nueva institución enfocada en la reconstrucción de la Franja de Gaza, aunque su alcance, según la Casa Blanca, podría extenderse a otros conflictos globales.



Líderes internacionales, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y los primeros ministros de Hungría y Pakistán, Viktor Orbán y Shehbaz Sharif, respectivamente, asistieron al encuentro, celebrado en el Instituto de la Paz de Washington D.C.



“Esta reunión de hoy demuestra que, con un liderazgo decidido, nada es imposible. Cuando asumí el cargo, la guerra en Gaza ardía con miles de muertos y no se vislumbraba un fin. Hoy, gracias a una diplomacia incansable y al compromiso de muchas de las grandes figuras presentes en esta sala, la guerra en Gaza ha terminado”, dijo Trump al dar la bienvenida a los participantes.

“Desde el alto el fuego logrado con tanto esfuerzo en octubre pasado, Estados Unidos y nuestros socios han facilitado la entrega de grandes cantidades de ayuda humanitaria. En noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el Consejo de Paz, y el mes pasado, en Davos, dimos la bienvenida a más de dos docenas de miembros a esta nueva y tan importante organización”, agregó el mandatario estadounidense.



Trump anunció un fondo de más de 10 mil millones de dólares para la reconstrucción del devastado enclave palestino. “Cada dólar es una inversión en estabilidad. Todos queremos un Medio Oriente armonioso”, aseguró.

“Los países aquí presentes aportan trillones de dólares de inversión que no habrían sido posibles sin el liderazgo y la defensa de la paz del presidente Trump”, afirmó por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance.



La reunión también analiza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, destinada a garantizar la seguridad en la región.



Un actor clave sería Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, que expresó su disposición a enviar hasta 8 mil soldados, si la misión se confirma.



“Ofrecemos un modelo de cómo las naciones soberanas pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones. La Junta de Paz demuestra cómo se puede construir un futuro mejor, empezando aquí mismo, en esta sala”, enfatizó el presidente de EEUU.



Funcionarios estadounidenses afirman que el objetivo inmediato es Gaza, aunque describen a la Junta de Paz como una herramienta potencial para abordar otros focos de tensión mundial.



Trump se refirió también a las tensiones con el régimen iraní, un factor fundamental en la futura estabilidad de la región.



“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región”, dijo Trump, quien insistió que en los próximos 10 días se definirá si hay un acuerdo nuclear entre Washington y Teherán.



Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su esperanza de que la la Junta de Paz “pueda servir de modelo para otras situaciones complejas y difíciles, para que puedan resolverse de la misma manera”.