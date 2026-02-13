Trump elogia a las tropas que capturaron a Maduro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump honró este viernes las fuerzas especiales, incluyendo los del Delta Force y otras unidades de operaciones involucradas en la Operación Absolute Resolve, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

Durante su visita a Fort Bragg, en Carolina del Norte el presidente elogió a las tropas: "Ningún otro país en la Tierra podría haber hecho lo que hicimos. Ningún otro país tiene las armas, ningún otro país tiene las habilidades, ningún otro país tiene las ganas, y ningún otro país tiene los extraordinarios guerreros que tenemos. Tenemos los mejores del mundo. Puedes tener el mejor equipamiento, pero si no tienes los soldados, el equipamiento no significa mucho".

Describió la operación como un éxito extraordinario y sin precedentes. "Ningún otro país tiene guerreros extraordinarios como los nuestros... El mes pasado, probamos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron exitosamente al dictador y prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trajeron de vuelta para enfrentar la justicia estadounidense."



En su discurso ofreció detalles de la incursión nocturna en Caracas, donde se usaron tácticas avanzadas contra defensas rusas y chinas, que "no funcionaron".

"Fue una noche increíble. La gente lo vio. Nunca había visto algo así. Era un país muy militarizado. Era una de las bases más grandes de América del Sur", recordó.

"Fue una operación increíble, pero fue una operación más pequeña. Pero fue tan precisa, tan increíble. Nadie pensó que algo así pudiera pasar. Incluso hablan del "discombobulator" porque nunca dispararon. Todo el mundo intenta averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán. Pero no funcionó. Es genial poder volar y no recibir disparos, aunque tuvimos tres pilotos de helicóptero que resultaron gravemente heridos en las piernas. Un par de ametralladoras aterrizaron. Parecía que lograron atravesar una maraña de bombas, pero fueron eliminados rápidamente por nuestros francotiradores, apostados en plataformas, plataformas de helicópteros realmente increíbles a lo largo de toda la línea, y fueron eliminados de inmediato. Y esos pilotos fueron increíbles y realmente valientes. Puede que vea a algunos de ellos muy pronto. Sufrieron graves impactos en las piernas. Ya sabes, aterrizan un gran helicóptero y les disparan a quemarropa con una ametralladora. Así que no es una sensación cómoda. Aterrizaron perfectamente y salieron de allí sin problemas. Son tipos valientes, muy talentosos y hábiles. Con su ayuda, Estados Unidos está ganando de nuevo. Estados Unidos vuelve a ser respetado. Y quizás lo más importante es que los enemigos de todo el mundo nos temen. Nos temen. No me gusta decir miedo, pero a veces el miedo, es lo único que realmente nos ayudará", declaró.