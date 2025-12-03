Trump dice que ataques al narcotráfico dentro de Venezuela podrían comenzar “muy pronto”

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que “muy pronto” comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela como parte de la ofensiva contra el narcotráfico que comenzó con bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Durante una reunión de seguridad transmitida por la Casa Blanca, Trump afirmó que las operaciones terrestres serán más efectivas porque “sabemos todo sobre ellos... sabemos dónde viven los malos”.

El mandatario acusó a la administración anterior de permitir el ingreso de drogas y criminales sin control al país, lo que -según dijo- ha costado alrededor de 200 mil vidas. “No vamos ha permitir que esto siga sucediendo”, afirmó.

El presidente Trump también advirtió que cualquier nación que produzca o venda drogas a Estados Unidos “está sujeta a ataque”, dejando abierta la posibilidad de extender la estrategia militar a otros países.

El Departamento de Guerra de EEUU dijo que cuenta con un plan de contingencia para cualquier desarrollo de la situación en el hemisferio. “Nos aseguramos de estar listos, para cuando llegue el momento, proteger nuestros intereses y proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo”, dijo a periodistas la portavoz del Pentágono, Kinsley Wilson.

Wilson reiteró que la misión, crucial para la seguridad nacional, es eliminar a los narcoterroristas responsables de introducir drogas a EEUU, y recalcó que cualquier decisión de acción militar en el hemisferio occidental corresponderá hacerla al presidente Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo en la reunión de seguridad junto al presidente Trump que las operaciones en aguas del Caribe y el Pacífico han sido efectivas: “Es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, lo que es precisamente el objetivo”, afirmó.

Trump suscribió las declaraciones de Hegseth: “Quiero que retiren esos barcos, y si es necesario, atacaremos también por tierra... estamos salvando cientos de miles de vidas con esos ataques precisos”.

En entrevista con Fox News, el secretario de Estado Marco Rubio dijo este miércoles que “el hecho de que Maduro esté molesto” por las medidas que está tomando Estados Unidos confirma que “las drogas están saliendo de Venezuela”.

Sobre un posible acuerdo de Trump con Maduro, Rubio señaló: “Creo que el presidente [Trump] es una figura única en la historia moderna de Estados Unidos. Está dispuesto a reunirse y hablar con cualquiera... Pero, al final, tiene que haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo”.