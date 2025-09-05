Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que busca renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, una medida que busca proyectar la fortaleza militar estadounidense a nivel mundial.

“Es un nombre mucho más apropiado, especialmente considerando la situación actual del mundo”, dijo Trump.

El Departamento de Guerra, creado en 1789, fue reorganizado y rebautizado como Departamento de Defensa en 1947 bajo el presidente Harry Truman, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que acompañó a Trump en el anuncio, sostuvo que la medida marca un cambio de rumbo estratégico. “No hemos ganado una guerra importante desde” el cambio de nombre en 1947, indicó. “Vamos a atacar, no solo a defender”.

El representante republicano de Florida Greg Steube, veterano del Ejército, celebró la decisión en un comunicado.

“Desde 1789 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de Estados Unidos lucharon bajo la bandera del Departamento de Guerra. Es justo que rindamos homenaje a su eterno ejemplo y reconocido compromiso devolviendo el nombre de ‘Departamento de Guerra’ a nuestras Fuerzas Armadas”.

Trump ha firmado 200 órdenes ejecutuvas en los primeros siete meses de su segundo mandato

La orden ejecutiva de este viernes es la número 200 firmada durannte su segundo mandato. Trump ha firmado más órdenes ejecutivas en sus primeros 228 días que los 16 presidentes anteriores juntos durante el mismo período de sus presidencias.

“El presidente Trump es el presidente más eficaz y trabajador de la historia. Al firmar órdenes ejecutivas al ritmo más alto en décadas, ha implementado rápidamente la agenda del pueblo estadounidense para frenar la inflación, asegurar la frontera y restaurar la paz mediante la fuerza”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, a The Washington Times.

Con esta “deja claro que, bajo el presidente Trump, nuestras fuerzas armadas no solo se centran en la defensa, sino también en la ofensiva. Está utilizando todas las herramientas a su disposición para fortalecer nuestra seguridad nacional, disuadir las amenazas extranjeras y fortalecer a Estados Unidos de nuevo, tal como prometió”, agregó.