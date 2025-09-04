Nuevos poderes a agentes de Inmigración de EEUU ¿qué facultades tienen ahora?

Getting your Trinity Audio player ready...



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) amplió las potestades de sus agentes especiales para que puedan investigar, arrestar, y presentar cargos a quienes infrinjan las leyes de inmigración estadounidenses, informó este jueves esa agencia federal en un comunicado.

En lo adelante, los agentes de USCIS podrán llevar a cabo arrestos, portar armas de fuego, ejecutar órdenes de cateo y detenciones, y otras facultades que tienen las fuerzas de aplicación de la ley federal.

Esta regla permite a USCIS implementar ciertos poderes de aplicación de la ley delegados a la agencia por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Este momento histórico nos permitirá abordar mejor los delitos migratorios, responsabilizará a quienes cometen fraudes de inmigración y actuará como un multiplicador de fuerzas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en colaboración con agencias del orden público encargadas de hacer cumplir la ley federal, incluyendo las Fuerzas Conjuntas contra el Terrorismo.”, declaró el director de USCIS Joseph B. Edlow.



Con esta medida el director de USCIS tiene la autoridad para ordenar la remoción expedita e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción de su agencia y de esta forma acelerar el procesamiento y la deportación de quienes violan las leyes migratorias de EEUU.

"USCIS tendrá mayor capacidad para apoyar las iniciativas de DHS al gestionar las investigaciones de principio a fin, en lugar de referir ciertos casos a la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esto permitirá que ICE, HSI y ERO se concentren en combatir la delincuencia transnacional y capturar y deportar a inmigrantes indocumentados", indica la información oficial.

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas para combatir la escalada de la inmigración ilegal en los Estados Unidos.