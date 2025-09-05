EEUU anuncia sanciones a personas vinculadas al Partido Comunista Chino

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado anunció el jueves una nueva política de restricción de visados para ciudadanos de América Central con vínculos con el Partido Comunista Chino (PCC).

La medida está dirigida específicamente a personas en países centroamericanos que actúen "intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino" y que dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en América Central.

"También estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visado en virtud de esta nueva política a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades. Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán, en general, ingresar en Estados Unidos", indica un comunicado del Secretario de Estado, Marco Rubio.

El documento de la Cancillería estadounidense agrega que estas medidas reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de "proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región".

"Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos centroamericanos que colaboren intencionadamente con el PCC en América Central y desestabilicen nuestro hemisferio. Continuamos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la protección y la seguridad de nuestra región", concluye el comunicado.