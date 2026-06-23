Trump asegura que las inspecciones nucleares en Irán están garantizadas

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El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos mantiene a Irán bajo una presión sin precedentes. El mandatario defendió un acuerdo provisional que contempla inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), un flujo récord de petróleo por el estrecho de Ormuz y la apertura para que Teherán compre productos agrícolas estadounidenses.

“Estamos haciendo muy bien con Irán. Han sido diezmados y estamos haciendo un trato con ellos”, declaró Trump. Y agregó: “Ayer sacamos 19 millones de barriles de petróleo —el mayor en la historia del estrecho de Ormuz—. Nuestro mercado de valores está por las nubes y los precios del petróleo están cayendo”.

El mandatario también enfrentó las críticas sobre las inspecciones nucleares. Al ser cuestionado por las declaraciones de Teherán que niegan las visitas programadas de la AIEA, Trump respondió con contundencia: "Están equivocados. Nos lo aseguraron internamente y lo tenemos por escrito, al 100%. Habrá inspecciones; de lo contrario, cancelaría las reuniones ahora mismo".

Asimismo, Trump vinculó el acuerdo con el alivio de la crisis humanitaria en Irán y con el beneficio para el sector agroexportador de su país: "El dinero que obtengamos de Irán se destinará a nuestros agricultores para abastecerlos de maíz, soja y trigo, ya que enfrentan una grave escasez de alimentos y atraviesan por muchos problemas".

El estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial, recuperó su operatividad tras el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio entre EEUU e Irán.

Este pacto puso fin a las hostilidades y levantó el bloqueo naval estadounidense. Según la administración Trump, el tráfico marítimo avanza hacia la normalidad, con un incremento notable de buques escoltados y sin cooperación directa de Irán en ciertos tramos.