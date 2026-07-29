Trump advierte que EEUU “dará una paliza” a Irán tras ataque con misiles de la Guardia Revolucionaria

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que Estados Unidos “va a propinarles un golpe contundente” a Irán después de que la Guardia Revolucionaria Islámica lanzara múltiples misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en la región.

Trump formuló sus comentarios en una entrevista con el corresponsal de Fox News, Trey Yingst.

“Vamos a darles una paliza monumental. Les vamos a golpear duro. Van a recibir un escarmiento”, afirmó el mandatario, según reportó el propio periodista.

El presidente también calificó a las milicias respaldadas por Irán como “un cáncer para el mundo” y señaló que había revisado videos de las intercepciones en tiempo real, en las que el personal estadounidense transmitía coordenadas con apenas minutos de margen.

Las declaraciones se produjeron horas después de que las Fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dispararan este martes varios misiles balísticos desde territorio iraní en un "intento de ataque sorpresa" contra tropas estadounidenses en Oriente Medio.

A través de la agencia estatal IRNA y de la IRGC, Irán confirmó la autoría del ataque con misiles contra bases militares de EEUU en Jordania.

A través de un comunicado en la cuenta X, el Comando Central (CENTCOM), confirmó que todos los misiles fueron interceptados con éxito.

Esta ofensiva puso fin a una breve pausa en las hostilidades, sostenida durante días para abrir espacio a las vías diplomáticas.

En respuesta, Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron bombardeos conjuntos de precisión contra “múltiples sitios de logística y armamento de terroristas alineados con Irán” en el este de Irak.

CENTCOM detalló que estas acciones responden a más de 30 ataques con drones lanzados por la IRGC en las últimas 72 horas contra fuerzas estadounidenses e infraestructura energética saudí.

Por su parte, las Fuerzas de Movilización Popular de Irak (PMF) reportaron al menos 20 combatientes muertos y decenas de heridos.

El incidente se produce en un contexto de tensiones elevadas en la región, con ataques previos a bases estadounidenses, incidentes en el Estrecho de Ormuz y una reciente reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

Trump indicó que las conversaciones con Irán continúan, aunque advirtió que la respuesta militar será contundente ante cualquier nueva agresión.