Supremo ratifica condenas contra cuatro presos políticos de Encrucijada

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El Tribunal Supremo de Cuba desestimó el recurso de casación presentado a favor de los presos políticos José Gabriel Barrenechea Chávez, Rafael Javier Camacho Herrera, Yandri Torres Quintana y Rodel Bárbara Espinosa Rodríguez, seis meses después de haber sido solicitada la revisión de sus condenas.

Los cuatro manifestantes fueron sentenciados en enero de 2026, por el Tribunal Provincial de Villa Clara, a penas de entre cinco y ocho años de prisión por el supuesto delito de desórdenes públicos.

"Yo tenía la esperanza de que al menos le hicieran una rebaja a esos siete años que sentenciaron a mi hijo injustamente, porque mi hijo lo único que hizo fue tocar calderos y pedir electricidad, como un pueblo entero que salió a la calle y solo cuatro inocentes están pagando por eso", declaró Aliusha Herrera, madre de Rafael Javier Camacho Herrera, sentenciado a siete años de cárcel.

La imputación se produjo tras las protestas pacíficas ocurridas en el municipio de Encrucijada el 7 de noviembre de 2024, cuando cientos de vecinos se concentraron frente a las sedes del Partido Comunista y del gobierno municipal tocando calderos y objetos metálicos para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica luego de más de 48 horas de apagón.

De acuerdo con el fallo judicial divulgado por el medio Cubanet, el alto órgano de justicia desestimó los argumentos de la defensa respecto al ejercicio del derecho a la manifestación y la libertad de expresión, reconocidos formalmente en la Constitución cubana.

El Tribunal Supremo argumentó que la protesta se tradujo en una "perturbación real del orden público, con la obstrucción de la circulación peatonal y vial, mediante una conducta colectiva ruidosa y persistente".

Herrera también se refirió al temor que persiste en el municipio y al contexto de movilización en el país, así como a las recientes declaraciones oficiales del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos no descansará hasta que el pueblo cubano recupere su libertad.

"Por momentos tengo esa esperanza, pero por momentos pienso que aquí no va a pasar absolutamente nada y que vamos a seguir siendo los reprimidos, los maltratados, los avasallados y los muertos, porque vamos a caer todos muertos", lamentó la madre.

Por su parte, el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, entidad con la que colaboraba el escritor y opositor José Gabriel Barrenechea, tildó todo el proceso de manipulado y carente de garantías legales.

"Tenemos toda la esperanza, toda la expectativa de que Gabriel pronto estará libre, igual que todos los presos políticos cubanos, porque el proceso ha sido amañado desde el mismo comienzo. José Gabriel Barrenechea no debió haber estado ni un solo día preso. Desde el 8 de noviembre de 2024 lo mantienen ilegalmente preso", sostuvo.

El líder religioso concluyó señalando que tanto el juicio original como las apelaciones posteriores se han desarrollado en un entorno donde "no hay un Estado de Derecho y realmente no hay leyes", aunque expresó su convicción de que los responsables de la encarcelación de los manifestantes no permanecerán mucho tiempo más en el poder.