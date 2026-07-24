Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Tres meses tras las rejas: Deniegan recursos legales al "Spider-Man cubano"

Javier Martín Gutiérrez, el “Spiderman cubano”
Javier Martín Gutiérrez, el “Spiderman cubano”

Sumario

  • Las autoridades cubanas rechazaron los recursos legales presentados a favor de Javier Martín Gutiérrez, conocido como el “Spider-Man cubano”, detenido desde hace tres meses por protestar pacíficamente desde su vivienda en Marianao.
Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas han denegado todos los recursos legales presentados hasta el momento a favor del joven cubano Javier Martín Gutiérrez, conocido como el "Spider-Man cubano", quien cumple tres meses en prisión tras haber protestado pacíficamente desde el portal de su vivienda en el municipio habanero de Marianao.

Su pareja, Lisandra Cuza, denunció ante Martí Noticias que las autoridades rechazaron tanto el cambio de medida a la prisión provisional como el posterior recurso de queja presentados por la defensa.

Deniegan recursos legales al "Spider-Man cubano", según denuncia su pareja Lisandra Cuza
Embed
Deniegan recursos legales al "Spider-Man cubano", según denuncia su pareja Lisandra Cuza
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00
Descargar

Sobre las gestiones legales, Cuza detalló que el abogado presentó un cambio de medida cautelar y un recurso de queja, pero ambos fueron denegados.

“Primero el abogado presentó un cambio de medida a prisión provisional, que fue lo que le habían implantado, eso ellos se los negaron. Después él presentó el recurso de queja, que también lo negaron y ahora estamos esperando la respuesta del control judicial”, explicó.

La pareja del deportista añadió que han transcurrido dos meses desde que presentaron la última solicitud —que debía responderse en 15 días— sin que la fiscalía haya enviado el expediente al tribunal ni ofrecido información sobre el proceso.

“Él está cumpliendo 3 meses y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de fiscalía, no han mandado su expediente al tribunal, no han hecho nada, no dicen nada, siguen pasando los meses, siguen pasando los días y sigue ahí encarcelado, en pésimas condicione. Queremos tener una respuesta, queremos saber en qué condiciones está su proceso, qué es lo que está pasando porque no dicen nada”, afirmó Cuza.

Martín Gutiérrez, de 34 años y campeón de artes marciales mixtas, permanece recluido en la prisión del Combinado del Este, en La Habana, bajo la medida de prisión preventiva.

El atleta fue detenido el 24 de abril tras realizar durante nueve días transmisiones en redes sociales desde el balcón de su vivienda en Marianao. En sus emisiones criticó los prolongados apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, el aumento de la violencia y el consumo de drogas entre jóvenes.

Sobre el momento de la detención, Cuza denunció previamente que su esposo fue interceptado por agentes vestidos de civil cuando regresaba de entrenar. “Lo agarraron, lo tiraron contra el piso. Él no se defendedió, él no hizo nada. Le dieron golpes, lo maltrataron”.

Las autoridades le imputan los delitos de desórdenes públicos e incitación a manifestaciones.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG