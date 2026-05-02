Examen médico confirma salud mental de luchador cubano detenido por protestar

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El luchador cubano de artes marciales mixtas, Javier Ernesto Martín Gutiérrez, fue examinado por un equipo especializado este jueves en el Instituto de Medicina Legal. El deportista, conocido como el “Spider-Man cubano", permanece detenido en el cuartel de la Seguridad del Estado, Villa Marista, tras manifestarse contra el gobierno en el balcón de su casa, el municipio de Marianao.

Su pareja, Lisandra Cuza, informó a Martí Noticias que Martín Gutiérrez asistió a la evaluación acompañado de su abogado. Según explicó, el expediente médico ratifica que el detenido no presenta patologías y lo califica como una persona con un alto coeficiente intelectual.

"Eso es una buena noticia para que salieran de dudas y no dijeran más que Javier estaba loco", afirmó.

Tras conocerse los resultados del peritaje, la defensa del deportista presentará una solicitud de cambio de medida cautelar. Actualmente, Martín Gutiérrez se encuentra bajo prisión provisional, acusado de presuntamente incitar a la población a manifestarse.

De acuerdo con su pareja, el abogado sostiene que no existen pruebas para mantener dicha medida.

El campeón de artes marciales mixtas fue detenido el pasado 24 de abril tras mantener nueve días de protesta pacífica desde su vivienda.

Durante la detención, el deportista denunció ante su abogado haber sido golpeado por aproximadamente 10 agentes vestidos de civil que "le cayeron arriba". En el mismo incidente, un testigo que intentaba filmar los hechos desde una motocicleta también fue agredido, resultando con su teléfono celular roto y siendo obligado por las autoridades a borrar el video del arresto.

Pese a su situación legal y las presiones en Villa Marista, sus familiares confirmaron que el joven de 34 años ha ratificado sus posturas críticas ante las autoridades.