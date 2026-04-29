Régimen quiere imponer otro cargo a cubano que protestó en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

Familiares del joven Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el “Spider-Man cubano", lograron verlo este miércoles en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado. Según explicaron a Martí Noticias, las autoridades intentan imponerle un nuevo cargo, por presuntamente incitar a la población a manifestarse.

Su pareja, Lisandra Cuza, dijo a Martí Noticias que el abogado le explicó que el joven de 34 años, quien es luchador y campeón de artes marciales mixtas (MMA), ratificó sus posturas críticas.

“A él por su forma de pensar no lo pueden acusar de nada... él lo dijo ahí bien clarito: 'Aquí el presidente no sirve'”.

Sobre la acusación de incitación, Javier respondió ante las autoridades: “¿Por qué nadie salió? Porque todo el mundo tiene miedo y esa es la realidad. Y como yo no tenía miedo, yo sí salí a manifestarme, pero yo sabía que iba a terminar aquí”.

Este miércoles, su madre, Lourdes Gutiérrez, y su pareja pudieron visitarlo en Villa Marista. Cuza relató a este medio que el encuentro fue breve y bajo vigilancia:

“Hablamos cosas de la familia, no tocamos el tema ni nada porque eso está prohibido hablar... el instructor estuvo todo el tiempo presente”, relató.

Respecto a las lesiones por los golpes denunciados durante su arresto, Cuza observó algunas marcas.

El joven había denunciado previamente ante su abogado la forma en que fue arrestado el 24 de abril en Marianao: “No entendí la manera en la que me cogieron. Me cayeron arriba 10 hombres vestidos de civil, ¿sabes? Me golpearon”.

Además , dijo, un testigo en moto fue agredido por intentar filmar: “Lo cogieron a él también, le dieron golpe... le rompieron el celular y lo obligaron a borrar el video”.

Su hermana, Yuneisy Gutiérrez, explicó que la motivación del joven fue la solidaridad: "Es la empatía y el dolor que sientes por ver que hay niños, como él dice, comiendo de la basura".

Mientras el sitio oficialista Razones de Cuba califica su protesta como un "show mediático" e insinúa problemas de salud mental, Lisandra Cuza desmintió estas versiones tras ser interrogada por las autoridades.

“Me preguntaron si él tenía algún problema mental, si tomaba medicamentos... yo les dije que está muy bien, él no tiene ningún problema, está excelente de salud”.

Ante los señalamientos oficiales de que el joven molestaba a sus vecinos en la Avenida 41, su madre declaró: “A muchos vecinos le llamó la atención y enseguida vinieron a verme muy preocupados... Siempre fue un niño muy correcto, muy educado. No entiendo eso de dónde lo están sacando, eso de que los vecinos protestaron es incierto".