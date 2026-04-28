"Spider-Man" cubano declara por primera vez desde su arresto: Impiden a familiares hablar con él

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El joven Javier Ernesto Martín Gutiérrez, de 34 años, se reunió este lunes con su abogado en el Centro de Detención Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Su pareja, Lisandra Cuza, confirmó el encuentro a Martí Noticias y explicó que el detenido realizó su primera declaración formal ante las autoridades.

“Yo fui con el abogado, fuimos él y yo solo, o sea, no nos atendió nadie. El abogado directamente entró a hablar con Javi y yo me quedé afuera esperando, no me dejaron verlo, ni hablar con él. Javier no había declarado nada, estos días no había hablado, no había aclarado nada y quería declarar con el abogado. Ahora empieza un proceso ahí que hay que esperar”, explicó la joven.

Según la información proporcionada por el abogado a Lisandra Cuza, la investigación se centra en los vídeos de la protesta publicados en Facebook. En dicho material, Martín Gutiérrez menciona al mandatario Miguel Díaz-Canel.

“En uno de los videos habló del presidente del país. Eso ellos lo toman no como una amenaza, como que atenta contra la Seguridad del Estado”, añadió Cuza.

Por señalamientos similares, el músico Maykel Castillo Pérez, conocido como "El Osorbo", cumple una condena de nueve años de prisión. Uno de los cargos en ese caso fue "Difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires", figura legal que protege la imagen del Estado y sus dirigentes.

El sitio oficialista Razones de Cuba calificó la manifestación de Martín Gutiérrez como un "show mediático" y aseguró que los vecinos expresaron incomodidad por el escándalo público. Lourdes Gutiérrez, madre de Javier Ernesto, desmintió estas afirmaciones a Martí Noticias:

“Al contrario, a muchos vecinos le llamó la atención y enseguida vinieron a verme muy preocupado porque desde que conocen a Javier, que era un niño con 7 años que vinimos a vivir para acá, todo el mundo siempre ha visto la actitud. Siempre fue un niño muy correcto, muy educado, que no hablaba por no molestar y se ha llevado bien con todo el mundo. No entiendo eso de dónde lo están sacando y eso de que están diciendo que los vecinos protestaron es incierto".

Asimismo, la madre del joven explicó por qué muchos ni siquiera estaban al tanto de lo que ocurría en el momento:

"Se manifestaba de día, cuando la mayoría de los vecinos estaban trabajando y al menos aquí en el balcón donde yo vivo, que somos 5 apartamentos, ninguno se ha quejado de nada. Por el otro lado del edificio, que tiene entrada por el costado, los vecinos prácticamente no estaban ni enterados de lo que estaba haciendo porque no se siente, no se escucha lo que estaba hablando. Muchos se enteraron cuando empezaron ya a salir las cosas por las redes sociales”.

Testimonios obtenidos por Martí Noticias indican que, durante los días de la protesta, la zona donde vive el deportista recibió suministro eléctrico continuo, a diferencia de las dos horas diarias de luz que tenían anteriormente, lo que habia generado la aprobación de los vecinos.

Personas que conocen al detenido, competidor de artes marciales mixtas (MMA) bajo el alias "Spider-Man", rechazaron las versiones oficiales sobre su estado.

Medios oficiales publicaron que Javier Ernesto presenta conductas asociadas a trastornos psiquiátricos no diagnosticados y que se encuentra en Villa Marista bajo evaluación clínica. Lisandra Cuza afirmó que las autoridades la interrogaron previamente sobre este tema.

“Si él tenía algún problema mental, si tomaba medicamentos, si estaba bien, y yo les dije que sí, obviamente que está muy bien, él no tiene ningún problema, está excelente de salud”, sostuvo.

En 2017 el opositor Daniel Llorente fue recluido durante casi un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana "Mazorra" tras correr con una bandera de Estados Unidos en la Plaza de la Revolución, a pesar de que los informes médicos iniciales no indicaban padecimientos mentales.

Además de las preguntas sobre su salud, las autoridades han cuestionado a Cuza sobre los vídeos que el joven publicaba en Facebook. "Me preguntaron si yo era la que filmaba los videos, sobre las entrevistas si se hacian aquí en mi casa o en casa de su mamá".

Actualmente, abogados independientes redactan un recurso de habeas corpus para presentar ante las autoridades a favor del detenido.