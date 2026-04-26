Huelga de hambre de Arael Rodríguez Escalante busca desmentir versión oficial sobre presos políticos en Cuba

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El preso político Arael Rodríguez Escalante está en huelga de hambre desde hace más de 10 días en protesta por las recientes afirmaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien negó la existencia de encarcelados por sus ideas en la isla.

Rosa Escalante, madre del huelguista, explicó a Martí Noticias que su hijo inició la "inanición voluntaria" el pasado 14 de abril, tras escuchar la entrevista emitida el 12 de abril por la cadena estadounidense NBC, donde Díaz-Canel sostuvo ante la periodista Kristen Welker que quienes están presos lo están por "vandalismo y crímenes", y no por motivos ideológicos.

"Él me llamó entonces y me dijo, mami, ya a partir de hoy mismo yo estoy en huelga", relató Rosa Escalante, quien confesó su angustia y explicó que intentó disuadirlo llevándole una foto de su hijo pequeño para convencerlo de desistir. Sin embargo, el prisionero se mantiene firme.

Rodríguez Escalante, quien previamente cumplió una sanción de dos años y ocho meses por las multitudinarias manifestaciones del 11J en Bayamo, fue arrestado nuevamente el 23 de mayo de 2025, acusado de "desórdenes públicos" mientras se encontraba en la puerta de su casa, detalla Rosa Escalante.

La madre del preso político denunció que fue notificada por las autoridades penitenciarias y otros reos que, a raíz de la huelga, Rodríguez Escalante fue trasladado el viernes 24 de abril a una celda de castigo.

"Me dijo que no (que no dejaría la huelga) y ya lo pasaron para una celda solo. Le estoy pidiendo mucho a Dios porque él salga de este problema", declaró la madre, atribulada por el estado de salud de su hijo.

Con esta medida, el huelguista busca desmentir las afirmaciones de Díaz-Canel y exigir el reconocimiento de su condición de preso político, además de reclamar su excarcelación y la del resto de los prisioneros registrados en Cuba.

La protesta de Rodríguez Escalante se produce en un momento en que la organización Prisoners Defenders documentó, a finales de febrero de 2026, a 1,214 presos políticos y de conciencia sufriendo procesos penales.

El caso de Arael no es aislado; al menos cinco presos políticos, entre ellos Lisandra Góngora, han utilizado la huelga de hambre en los últimos meses como método extremo para visibilizar su situación ante la comunidad internacional, ante las falsas narrativas del gobierno cubano.

La entrevista de Díaz-Canel con la NBC, realizada el 9 de abril en La Habana, ha generado indignación en el exilio y entre activistas, al asegurar el gobernante que no hay represaliados políticos, atribuyendo las protestas a actos financiados por Estados Unidos.