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La presa política cubana Lizandra Góngora se declaró este miércoles en huelga de hambre desde la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, confirmaron a Martí Noticias fuentes familiares.



El esposo de Góngora, Ángel Delgado, explicó que la decisión fue una respuesta directa a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien negó la existencia de presos políticos en Cuba en una reciente entrevista con la cadena estadounidense NBC News.



El activista y primo de la prisionera política, Ariel Góngora, informó primero sobre la huelga de hambre en una transmisión en vivo por Facebook. Durante la transmisión, afirmó que la huelga busca demostrar que sí existen encarcelados por motivos políticos y exigir respeto a la condición de su familiar como presa política.

Según explicó el activista, y confirmó Delgado, la protesta de Lizandra Góngora obedece a un largo historial de represalias, que incluye la negativa a concederle un régimen de mínima severidad al que tendría derecho, el aislamiento forzado de sus cinco hijos menores —a quienes no ve desde hace cuatro meses— y presiones psicológicas constantes.

La situación se agrava por su delicado estado de salud: padece un fibroma uterino diagnosticado en 2023 y sicklemia, y las autoridades penitenciarias le han negado atención quirúrgica, obligando a familiares y activistas del exilio a suplir medicamentos.

Lizandra Góngora cumple una condena de 14 años de prisión, la más severa impuesta a una mujer por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Ariel Góngora responsabilizó al régimen cubano por cualquier consecuencia para la salud de la prisionera y alertó que no es la única en huelga en hambre, citando también el caso del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano, encarcelado en Camagüey, cuya situación fue denunciada por su familia en declaraciones recogidas esta semana por Martí Noticias.