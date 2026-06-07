Tres aerolíneas canadienses suspenden indefinidamente vuelos a Cuba

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Las aerolíneas canadienses, Air Canada, WestJet y Air Transat, anunciaron la suspensión indefinida de sus viajes y paquetes de vacaciones a la isla sin precisar cuándo podrían retomarlos, en medio de una estampida de empresas que operaban en Cuba.

Estas compañías habían previsto retomar operaciones en otoño de 2026 tras suspender vuelos en febrero.

El diario canadiense The Globe and Mail publicó declaraciones de Peter Fitzpatrick, vocero de Air Canada, quien argumentó la suspensión indefinida de sus vuelos a Cuba por la lo que llamó la “incertidumbre política y económica continua” en la nación caribeña.

Por su parte, la aerolínea WestJet afirmó en su sitio digital que la suspensión de sus operaciones a Cuba era una “decisión difícil”.

“Como la aerolínea canadiense líder en Cuba, WestJet reconoce que esta noticia es significativa para los viajeros y los socios del sector turístico. La aerolínea mantiene el optimismo respecto a la recuperación a largo plazo de la isla y su regreso como uno de los destinos vacacionales favoritos de los canadienses”, dijo la compañía en su comunicado.

En el caso de Air Transat, la aerolínea canadiense anunció la suspensión de sus vuelos en un escueto comunicado en su sitio digital. “Debido a la situación geopolítica actual en Cuba, debemos suspender nuestras operaciones por tiempo indefinido”.

Estas tres aerolíneas canadienses se suman a una larga lista de suspensión de operaciones y estampidas de empresas extranjeras en las últimas semanas, tras la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump en mayo pasado, que incluye sanciones a personas y empresas que continúen con sus negocios con el régimen cubano.

Anteriormente, cadenas hoteleras internacionales habían anunciado su salida total o el cese parcial de sus operaciones en la isla, entre ellas Blue Diamond Resorts, que gestionaba alrededor de 62 hoteles; Iberostar, que desde el 1 de junio cesó la operación y comercialización de 12 hoteles vinculados directamente a Gaviota/GAESA y la de Archpielago International, de la cadena Aston, que el 2 de junio dejó de operar varios establecimientos clave como el Grand Aston Habana y el Grand Aston Varadero.

Igualmente, varias aerolíneas internacionales suspendieron en los últimos meses sus viajes a Cuba como son los casos, entre otros, de Iberia; World2Fly, la aerolínea del grupo Iberostar; Plus Ultra, Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters y Air France.

Además, el Banco Central de Cuba anunció esta semana que dejaban de funcionar en la isla las tarjetas Visa y Mastercard.