Trabajadores del sector salud marchan en Caracas para exigir mejoras salariales y condiciones laborales

Getting your Trinity Audio player ready...

Trabajadores activos y jubilados del sector salud marcharon este martes en Caracas para exigir mejoras salariales, mejores condiciones laborales y respuestas ante el deterioro del sistema hospitalario.

Durante la movilización, los manifestantes denunciaron que los ingresos del personal sanitario continúan siendo insuficientes frente al costo de vida y cuestionaron la falta de compensaciones por jornadas de guardia y trabajo especializado.

También alertaron sobre el estado de los centros de salud y aseguraron que numerosos hospitales continúan operando con limitaciones por falta de presupuesto y mantenimiento.

Pablo Zambrano, representante sindical del sector salud, señaló que existen instalaciones terminadas que permanecen sin uso por ausencia de personal. “Tenemos casos como infraestructuras terminadas, pero por falta de recurso humano no se utilizan, pero también tenemos hospitales deteriorados y el problema es muy grave”, afirmó durante la concentración.

En paralelo, la Federación Médica Venezolana exigió información sobre el destino de más de 70 toneladas de medicamentos entregados por Estados Unidos en febrero de este año, según reportes divulgados por la Embajada estadounidense en Caracas.

Douglas León Natera, presidente de la organización gremial, aseguró que persisten las carencias de insumos médicos dentro de la red hospitalaria pública. “En los hospitales hay listas que entregan por orden de la dirección de los servicios y departamentos de áreas de salud para que el paciente o el familiar compre su medicamento fuera del hospital porque no hay”, expresó.

El pasado 18 de mayo, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, difundió imágenes sobre visitas a hospitales de la capital donde se almacenaba parte del cargamento de ayuda médica.

Barrett afirmó que pudo constatar el impacto de la asistencia sanitaria estadounidense y sostuvo que el acercamiento entre ambos países ha permitido ampliar la cooperación en áreas como energía, generación eléctrica y salud.