Encuesta Meganálisis: 82.6% votaría por María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

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Una nueva medición de la firma Meganálisis proyecta una amplia ventaja para la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, frente a la presidenta interina Delcy Rodríguez en un eventual escenario electoral presidencial.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 20 y el 27 de mayo sobre una muestra nacional de 1.119 personas, si hoy hubiese una elección presidencial y solo existieran dos opciones —María Corina Machado y Delcy Rodríguez— el 82.6% de los encuestados votaría por Machado, mientras que 4.5% respaldaría a Rodríguez.

Para Rubén Chirinos Leañez, presidente de Meganálisis, el resultado refleja una consolidación del liderazgo opositor y una marcada diferencia frente al oficialismo.

“De alguna manera, más que una elección, esto luce como una especie de aclamación en torno a la figura de María Corina Machado: 82,6% frente a un reducido 4,5% de Delcy Rodríguez. Yo creo que entre los venezolanos ya está más que consolidado el liderazgo de María Corina Machado y, al mismo tiempo, estos números reflejan con claridad el desgaste político y el rechazo que existe alrededor de Delcy Rodríguez”, señaló.

La encuesta también midió la percepción sobre una eventual transición encabezada por Delcy Rodríguez. El 93.8% respondió que no está de acuerdo con ese escenario.

Según Chirinos, la evaluación sobre Rodríguez está vinculada a su identificación con etapas recientes del poder político venezolano.

“Delcy está asociada directamente a todo lo que representó el ciclo de Nicolás Maduro. Fue una de las figuras más visibles dentro de su estructura de poder y también tuvo participación en etapas anteriores vinculadas al chavismo. Para una parte importante de la población, no está separada de las denuncias sobre deterioro institucional, crisis económica y cuestionamientos en materia de derechos humanos”, afirmó.

El estudio además muestra una preferencia clara por una salida electoral. El 74.6% considera que la elección más importante y urgente que debe realizarse en Venezuela es una elección presidencial.

Para Chirinos, esto responde a una centralidad histórica del poder presidencial dentro del sistema político venezolano.

“Para los venezolanos, el centro del poder sigue siendo Miraflores. Históricamente, la política venezolana ha girado alrededor de la Presidencia. Por eso, hablar hoy de elecciones regionales o municipales mientras persiste una disputa política sobre el poder nacional termina perdiendo peso ante una ciudadanía que lleva años enfocada en quién ocupa la silla presidencial”, explicó.

En cuanto a la evolución del chavismo, el estudio sostiene que 59.3% considera que el movimiento está dividido y en camino de desaparecer. Además, entre quienes afirmaron haber votado alguna vez por el chavismo, 92.1% dijo sentirse avergonzado y arrepentido de haber tomado esa decisión.

Chirinos señaló que incluso dentro del oficialismo comienzan a observarse cambios de discurso que, a su juicio, muestran tensiones internas.

“Incluso dentro del propio chavismo comienzan a aparecer señales de tensión y contradicción discursiva: discusiones sobre privatización del sector eléctrico, reducción del tamaño del Estado y medidas que históricamente chocaban con su narrativa ideológica”.

El estudio concluye que los resultados reflejan una combinación entre rechazo al modelo político actual, presión por una salida electoral y fortalecimiento del liderazgo opositor dentro del universo consultado.