EEUU apoya el inicio de la transición democrática en Venezuela

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Estados Unidos celebró la reunión de este jueves entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y representante del Gobierno interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, para abordar una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática.

El gobierno interino de Venezuela presentó el encuentro del Palacio Federal Legislativo como la primera reunión de trabajo entre Figuera, en su condición de "representante de los diputados opositores del período 2015-2020" y Rodríguez, quien fue "designado para el diálogo político por su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Según informó Caracas, durante la reunión se acordó conformar una mesa técnica y política paritaria, con una agenda que incluye hitos y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para los venezolanos y venezolanas.

En un comunicado, la cancillería estadounidense respaldó este diálogo "liderado por la Asamblea Nacional de 2015 —la última entidad democráticamente electa de Venezuela reconocida internacionalmente— y por el Gobierno interino".

En el texto aseguran que se trata "del primer paso de lo que será un proceso reflexivo y deliberado para lograr una sociedad venezolana libre y abierta".

"Estados Unidos entiende que dicha agenda contempla prioridades clave, tales como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguardia de las libertades cívicas esenciales para un debate político abierto", indicó el portavoz Thomas Pigott.

"La piedra angular de toda transición democrática es el diálogo inclusivo. Esperamos que continúen las conversaciones entre los partidos políticos de Venezuela y el Gobierno interino durante las próximas semanas en Caracas, a fin de iniciar formalmente sus labores", agrega EEUU.

"Estados Unidos apoya un proceso centrado en la importante labor técnica necesaria para que esta iniciativa dé resultados para todas las partes involucradas y represente los intereses del pueblo venezolano. Esa es la única vía para que Venezuela alcance un futuro más democrático y próspero", concluye el Departamento de Estado.