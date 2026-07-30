Ted Cruz: "Estamos junto al pueblo cubano en contra de la dictadura" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador cubanoamericano Ted Cruz envió este jueves un mensaje de respaldo al pueblo cubano.

"Veremos una Cuba libre. Creo que eso va a suceder", dijo el representante de Texas, cuando fue abordado por nuestro corresponsal en Washington D.C. Juan Esteban Silva.

"Apoyamos al pueblo cubano frente a la dictadura comunista", sentenció el republicano, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

Al igual que Cruz, entre los legisladores de origen cubano, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis existe respaldo a las medidas tomadas por la Administración Trump respecto a Cuba.