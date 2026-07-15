Supervisora de elecciones de Miami-Dade llama a salir a votar en comicios de medio término en Estados Unidos

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Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, el lugar con mayor concentración de cubanoamericanos en Estados Unidos, llamó a la comunidad de Miami a ejercer su derecho a votar en las elecciones de medio término de este 2026, en declaraciones a Martí Noticias, tras un encuentro comunitario sobre estos comicios.

"Estas son las elecciones de medio término, vamos a elegir un gobernador nuevo, vamos a elegir un senado nuevo de los Estados Unidos, los jueces, los comisionados, hay muchas cosas sumamente importantes en la boleta electoral. Por ello, exhorto a toda la comunidad a que salgan a votar”, declaró García.

La supervisora de elecciones de Miami-Dade sostuvo un encuentro este miércoles con líderes de la comunidad, cámaras de comercio y aspirantes a cargos públicos en el restaurante Casa Cuba de esta ciudad, organizado por la red de medios comunitarios, Miami’s Community Newspapers, sobre la importancia de salir a votar en estas elecciones.

Miami-Dade County, uno de los condados más poblados de Estados Unidos con aproximadamente 2.8 millones de habitantes en 2025, presenta una demografía altamente diversa y predominantemente hispana. Destaca especialmente la presencia cubana, que es la comunidad más numerosa e influyente: se estima que hay entre 940.000 y 1.050.000 personas de origen cubano, lo que equivale a aproximadamente el 34-35% de la población total del condado.

“Hay que mantener viva la conversación sobre este tema porque es nuestro deber cívico salir a votar pero muchas personas no están preparadas, no se inscriben”, afirmó.

De acuerdo con García, con encuentros como ese, lo que se busca es “llevar el mensaje de que la democracia es sumamente importante y para tener democracia y libertad, hay que tener un sistema de elecciones vibrante y eso es lo que estamos logrando.”

El próximo 18 de agosto la Florida tendrá elecciones primarias de medio término mientras que el 3 de noviembre, primer martes de ese mes, serán las elecciones generales de esa mitad de mandato en todo el país.

Recientemente, la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade informó que que el jueves 6 de agosto es el último día para pedir una boleta de voto por correo para las primarias del día 18 de ese mes en el estado de la Florida.

“Estamos recordándoles a las personas que vienen unas elecciones y hay que estar listos para votar. Hay que registrarse. Hay personas que les gusta votar por correo. Si quieres votar por correo, tienes que pedir una boleta para que te llegue”, recordó García.