"Su familia está destruida": crece la angustia por la permanencia en prisión del rapero MC K-Libre

Getting your Trinity Audio player ready...

La familia del rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-Libre, recibió un nuevo golpe esta semana al conocer que la Fiscalía rechazó la solicitud de modificar la medida de prisión preventiva que mantiene al músico encarcelado desde hace casi un mes.

Así lo relató a Martí Noticias el rapero cubano exiliado y activista por los derechos humanos Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota, quien aseguró haber conversado con los familiares del artista tras conocerse la decisión de las autoridades.

"Su familia está destruida. Me dio mucha pena ayer cuando hablé con ellos porque tenían la esperanza de que la modificación de medida que el abogado había pedido tuviese efecto y lo mandaran para su casa, pero va a ser que no. Desafortunadamente dijeron que no", declaró Collazo.

Según explicó, el abogado del músico había solicitado hace una semana la sustitución de la prisión preventiva al considerar que el caso carece de fundamentos.

"Por lo que tengo entendido, no tienen absolutamente nada contra él. No hay caso, no hay delito. Es una fabricación absoluta, burda, porque es un policía el que acusa y dice que vio determinados hechos", afirmó.

Sin embargo, la Fiscalía decidió mantener la medida cautelar, por lo que MC K-Libre continuará recluido en la prisión de Valle Grande.

"Ayer la Fiscalía le respondió al abogado que no iban a modificar la medida, que él iba a quedarse preso. ¿Sabe Dios hasta cuándo? Lo que pasa en estos casos es que ellos dejan a los presos ahí una eternidad hasta que entiendan que tienen que asumir ese caso, si van a hacer juicio o no", dijo el activista.

Collazo insistió en que la permanencia del rapero en prisión responde a motivos políticos y no a la acusación formal que enfrenta.

"MC K-Libre es un caso evidente de un asunto político. Matos está allí no porque hizo nada ese día. La verdadera razón por la que la dictadura lo tiene preso es por el contenido de sus canciones. Es un rapero que canta frontalmente contra la dictadura dentro de Cuba", aseguró.

MC K-Libre permanece detenido desde el 25 de junio, cuando acudió a una citación policial en una unidad del municipio Playa, en La Habana. Según denunció previamente a Martí Noticias su esposa, Ariacna Garcés Gómez, el artista fue citado para una supuesta entrevista, pero al presentarse fue esposado y trasladado inicialmente a la unidad policial de 3ra y 110. Posteriormente fue enviado a la prisión de Valle Grande, donde permanece acusado de desórdenes públicos.

El Observatorio de Derechos Culturales ha denunciado que el proceso contra el músico forma parte de un patrón de criminalización contra artistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. La organización también ha señalado presuntas violaciones al debido proceso y ha exigido la liberación inmediata del rapero, así como garantías para su defensa, comunicación con su familia y respeto a su integridad física y psicológica.