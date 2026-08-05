Senadores de EEUU piden elecciones libres y liberación de presos políticos en Venezuela

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El Senado de Estados Unidos recibió una nueva resolución bipartidista que reafirma el respaldo de EEUU a una transición democrática en Venezuela basada en elecciones libres, justas y transparentes.

La propuesta fue presentada por los senadores Ted Cruz y Jeanne Shaheen, con el apoyo de Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen y establece que cualquier proceso electoral debe contemplar la liberación de los presos políticos, garantías democráticas y la participación de todas las fuerzas políticas.

Cruz afirmó que unas elecciones democráticas son fundamentales tanto para los venezolanos como para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y reiteró que la liberación de los presos políticos debe formar parte de cualquier proceso electoral legítimo.

Por su parte, Shaheen sostuvo que el gobierno de Delcy Rodríguez no ha avanzado en la convocatoria de elecciones democráticas y pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos, además de garantizar que María Corina Machado y el resto de los actores políticos puedan participar libremente.

El documento recuerda que el Departamento de Estado concluyó que Nicolás Maduro no resultó ganador de las elecciones presidenciales de 2024 y que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos, según las evidencias recopiladas por Washington.

La resolución también menciona la inhabilitación de María Corina Machado, el impedimento para registrar la candidatura de Corina Yoris y el respaldo posterior de la Plataforma Unitaria a Edmundo González Urrutia.

Tras su presentación, la resolución continuará el proceso legislativo en el Senado de estadounidense.