Senado de EEUU rechaza resolución que buscaba impedir nuevas acciones militares en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Con el voto de desempate del vicepresidente JD Vance, el Senado rechazó el miércoles una resolución que intentaba impedir nuevas acciones militares de la Administración Trump en Venezuela.

La resolución había sido aprobada en una primera votación la semana pasada con el apoyo de toda la bancada demócrata, dos independientes y cinco republicanos.

Luego de que los senadores republicanos Josh Hawley, por Montana, y Todd Young, de Indiana, cambiaran su voto de la primera ronda y se unieran a sus colegas de Partido, solo se necesitó el voto del vicepresidente Vance para respaldar un punto de orden en contra de la resolución, con lo cual la votación final quedó en 51-50 y fue rechazada.

Presentada por el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, la iniciativa invocaba los Poderes de la Guerra del Congreso, por la cual cualquier Administración en la Casa Blanca requiere una autorización expresa del Congreso para iniciar acciones bélicas internacionales.

De acuerdo con los demócratas, el despliegue de las fuerzas militares en el Caribe y, en particular, la acción militar en contra de Venezuela se enmarca representa un conflicto militar en el extranjero, por lo cual el poder Legislativo debería ser consultado y no solo notificado, como ha sucedido.

En diciembre pasado, ambas Cámaras del Congreso también rechazaron resoluciones que obligaban a la Casa Blanca a retirar las fuerzas militares desplegadas en el Caribe, que según la Administración combaten al narcotráfico y derivó en la operación militar que capturó y extrajo al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de Venezuela.

Para “elogiar” y “agradecer” esta acción firme y decidida de la Administración, el senador por Florida Rick Scott presentó una resolución, la cual reconoce que el operativo “allanó” el camino para la transición democrática en Venezuela y “promoverá” la estabilidad regional en el Hemisferio Occidental.

Copatrocinada por 16 senadores republicanos, la Resolución 576 califica como “exitoso” el operativo de las fuerzas militares de EEUU en Venezuela, que “removió de manera efectiva del poder a Nicolás Maduro, sin una ocupación prolongada y sin pérdida de vidas estadounidenses”, señala.