Presentan en el Senado una resolución para elogiar acción militar de EEUU en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador por la Florida Rick Scott presentó una Resolución para elogiar la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, para enfrentar la justicia estadounidense.

“El presidente Trump, su Administración y las Fuerzas Armadas de EEUU merecen ser elogiados por su liderazgo audaz, visión estratégica y compromiso inquebrantable con la justicia y con la protección del pueblo estadounidense al ejecutar la operación”, dice el texto.

Copatrocinada por 16 senadores republicanos, la Resolución 576 califica como “exitoso” el operativo de las fuerzas militares de EEUU en Venezuela, que “removió de manera efectiva del poder a Nicolás Maduro, sin una ocupación prolongada y sin pérdida de vidas estadounidenses”, señala.

El documento legislativo detalla los “cargos federales de larga data” que enfrentan ahora Maduro y Flores en una Corte en Nueva York, “entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”, destaca.

La iniciativa asegura que “gracias a la acción firme y decidida de la Administración”, Venezuela “ahora tiene un camino hacia la libertad y la prosperidad”, trazado también por la oposición venezolana, liderada por el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado.

De aprobarse la resolución, la Cámara Alta del Congreso elogiará oficialmente al operativo por “su precisión y eficiencia” y se reconocerá que “allanará el camino para transiciones democráticas en Venezuela y promoverá la estabilidad regional en el Hemisferio Occidental”.

A Rick Scott se sumaron los senadores Tom Cotton, por Arkansas; Ted Budd, por Carolina del Norte; y Tommy Tuberville junto a Katie Boyd Britt, que representan a Alabama. También suscribieron la iniciativa John Curtis, de Utah; Eric Schmitt, de Misuri; y Mike Rounds, de Dakota del Sur.

Los senadores Kevin Cramer, de Dakota del Norte; Cynthia Lummis, de Wyoming; Marsha Blackburn, por Tennessee; Markwayne Mullin, por Oklahoma; y Ted Cruz, por Texas, también suscribieron el documento, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La semana pasada, el Senado votó a favor de otra resolución que busca impedir nuevas acciones militares en Venezuela, la cual será votada nuevamente en los próximos días. En la primera ronda, la Resolución Conjunta 98 contó con el apoyo de 45 demócratas, dos independientes y cinco republicanos.

Presentada por el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, el texto invoca los Poderes de la Guerra del Congreso, por la cual cualquier Administración en la Casa Blanca requiere una autorización del Congreso para iniciar acciones bélicas internacionales.

Desde finales del 2025, el Congreso en Washington ha estado activo tras el despliegue militar de Estados Unidos. En diciembre pasado, ambas Cámaras rechazaron resoluciones que pretendían obligar a la Casa Blanca a retirar las fuerzas militares emplazadas en el Caribe.