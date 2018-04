Senado aprueba nominación de Pompeo como secretario de Estado

WASHINGTON - La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el lunes la nominación de Mike Pompeo, el elegido del presidente Donald Trump para ocupar el puesto de secretario de Estado, luego de que un senador republicano que se oponía a su nombramiento le diera su apoyo.



El panel aprobó la nominación de Pompeo en una votación en la que los republicanos apoyaron la iniciativa, nueve demócratas se opusieron y el demócrata restante votó "presente" debido a las reglas de procedimiento del Senado.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que había suficientes votos en esa cámara para confirmar a Pompeo como secretario de Estado esta semana, lo que le permitiría asistir a una cumbre de la OTAN el viernes.



Pompeo se convirtió en uno de los asesores más confiables deTrump durante sus 15 meses como director de la CIA. En el último tiempo estuvo profundamente involucrado en los preparativos para la cumbre del mandatario republicano con el líder norcoreano Kim Jong Un, con quien se reunió hace tres semanas.



Los demócratas se oponen a Pompeo porque lo consideran demasiado agresivo y se preocupan por sus duras declaraciones sobre la homosexualidad y el Islam, pero el funcionario tiene el apoyo de al menos tres demócratas que no están en el panel, lo que le asegura la confirmación para el puesto debido a que ningún republicano del Senado ha dicho que se opondrá.



"No creo que el director Pompeo sea alguien que valore siempre la diplomacia por sobre el conflicto", dijo el senador Robert Menéndez, el principal demócrata en el panel deRelaciones Exteriores.



El cambio de postura del republicano Rand Paul significa que Pompeo evitará la vergüenza de ser la primera persona nominada para el puesto de secretario de Estado que no logra el respaldo del panel.



Eso habría ensombrecido el intento de Trump de renovar su equipo de seguridad nacional, después de despedir a su primer secretario de Estado, Rex Tillerson, el mes pasado.

La Casa Blanca y el Partido Republicano habían apoyado la nominación, con una serie de ataques contra los demócratas por oponerse a laelección del mandatario.