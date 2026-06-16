¿Se le acabó la gasolina a Pagés? 

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Luego de haber cargado con la ofensiva de los Dodgers de Los Angeles durante los dos primeros meses de la temporada, el pinareño Andy Pagés ha entrado en un preocupante slump en junio.

Sus números han declinado en picada, y si la caída no se ha echado a ver, es porque el equipo continúa cómodo en la cima de la división Oeste de la Liga Nacional, y porque sus escasos batazos del último mes han sido productivos y oportunos, que le han permitido mantener el liderazgo de carreras impulsadas, del cual se adueñó desde el arranque de la contienda.

En 13 juegos hasta la mitad de junio, exactamente al día 15, Pagés ha ligado apenas diez imparables en 58 turnos, para un anémico average de .172, mientras que su prpomedio de embasamiento es de apenas .206.

Luego de cerrar mayo con promedio de .294, OBP de .343 y OPS de .881, ya anda con average de .269, promedio de embasamiento de .315 y OPS de .808.

¿Se le acabó la gasolina al pinareño? Definitivamente, no. No hay que apurarse tanto para llegar a tan extrema conclusión.

La temporada es un maratón y no una carrera de 100 metros. En el largo transcurso hay altibajos y los jugadores hacen ajustes para corregir las cosas se estén haciéndose mal en cierto momento.

¿Deberían preocuparse los Dodgers por el bajón ofensivo. Definitivamente, sí.

No le vendría nada mal bajarlo del segundo turno que ha ocupado desde finales de mayo y restarle un poco de la presión lógica de un pelotero tan joven, que apenas inicia su camino en el mejor béisbol del mundo.

Con sus números actuales, la proyección dicta que debería terminar la temporada con 33 bambinazos y 126 impulsadas, con lo que superaría los 27 vuelacercas y 86 remolques del 2025, cifras máximas de su corta carrera en ambos departamentos.

Pero si no realiza los ajustes necesarios, esa proyección caerá drásticamente.

Con el japonés Shohei Ohtani en su mejor momento ofensivo, Freddie Freeman con su producción habitual y Mookie Betts, aparentemente, de regreso tras un prolongadísimo slump, Pagés merece refrescar en la parte baja de la alineación, luego de haber sido el motor del ataque de los Dodgers, cuando las megaestrellas de contratos millonarios no mostraban resultados esperados.

De momento, todo indica que el de Arroyos de Mantua estará en el Juego de las Estrellas en Filadelfia, el próximo 14 de julio.

Lo que hizo con el bate en los dos primeros meses de la campaña, unido a la excelencia defensiva que despliega en la pradera central, llamó suficientemente la atención de los fanáticos, que se han volcado a apoyar masivamente por el cubano, al extremo de encabezar a todos los jardineros de la Liga Nacional, con 800 mil 496 votos, más de 100 mil por delante del venezolano Ronald Acuña Jr, de los Bravos de Atlanta, quien marcha segundo.