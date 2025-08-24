Rusia y Ucrania intercambian más de 150 prisioneros de guerra, entre militares y civiles

Getting your Trinity Audio player ready...

Ucrania confirmó este domingo la liberación de varios prisioneros de guerra en manos de Rusia, entre ellos el periodista Dmytro Khyliuk, miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza y civiles.



La mayoría de los liberados habían estado en cautiverio desde 2022. Khyliuk fue secuestrado en marzo de ese año en la región de Kyiv.

"Por fin, está en casa, en Ucrania", escribió el presidente Volodymyr Zelenskyy en un post en X, junto a imágenes de algunos de los liberados.

"Los intercambios continúan. Y esto es posible gracias a nuestros guerreros, que reponen el fondo de intercambio para Ucrania; a nuestro equipo, que trabaja a diario; y a nuestros socios que nos ayudan. Agradecemos a los Emiratos Árabes Unidos su apoyo. Agradezco a todos aquellos cuyo trabajo hace posible que nuestra gente regrese a casa", escribió Zelenskyy.



Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra a cambio de otros tantos militares rusos.



"El 24 de agosto 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kyiv. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados", dijo esa instancia en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Rusia dijo también que ocho de sus ciudadanos residentes en la región de Kursk que habían sido detenidos por los ucranianos han regresado y volverán a sus casas.



Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás, señala un reporte de la agencia de Noticias Europa Press.