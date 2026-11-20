Getting your Trinity Audio player ready...

El tránsito vehicular quedó suspendido en la entrada de Italiana, en la carretera hacia Los Pinos, municipio de Banes, Holguín, tras el colapso de la base de apoyo de un puente.

Para quienes residen en las inmediaciones, el quebrantamiento del puente no resultó una sorpresa, sino la consecuencia de reclamos ignorados.

El campesino Reynaldo Aguilera, quien vive cerca del lugar, aseguró que el deterioro del puente había sido reportado varias veces sin que se tomaran medidas: "Ese puente hace rato se estaba cayendo ya. Lo habían reportado varias veces y no habían hecho nada".

Aguilera relató que una guagua quedó en peligro de caer del puente y tuvo que ser remolcada por otro vehículo:

"Por poco hubiéramos muerto bastante gente, porque la guagua se cayó de atrás. La gente que iba en la guagua se aterrorizó, temieron caerse puente abajo, muchos se tiraron de la guagua, por las puertas delanteras. Aquello fue de película. Menos mal que otro carro la haló porque estaba que si se caía o no se caía".

De acuerdo con los reportes sobre el suceso, las lluvias y un desgaste previo en la armazón ocasionaron el desplome de la base de sostén que conecta el puente con la vía, además de una grieta transversal en la losa acompañada del hundimiento del pavimento.

"Estamos pasando una aquí que ni pa' qué, aquí en Cuba que esto no es fácil. Está interrumpida y sabe Dios hasta cuándo, porque ya tú sabes cómo es esto aquí. Esto es cuando haya un dinero mal desviado que ellos puedan robar, entonces que lo arreglen", indicó el campesino.

Ante el riesgo que representa la ruptura, las autoridades locales de transporte ordenaron suspender la circulación por la ruta y habilitaron la vía Flores–Cortaderas como desvío alterno para los vehículos.

El cierre del tramo principal obligó a los residentes a desplazarse por caminos alternativos que presentan serias deficiencias. Al referirse al desvío y al panorama general de la zona, Aguilera expresó su frustración por la demora en las reparaciones y las condiciones de la ruta sustituta:

"Ahí el pueblo está yendo por otro pueblo más atrás, pero una carretera malísima. La carretera esa es una carretera muy estrecha así, con más malas condiciones, más peligrosa, estrecha, con baches, hoyos. Una calle que ya dejaron abandonada por eso mismo, por el peligro que tenía".

Las imágenes difundidas muestran grietas y daños que sugieren que el deterioro ya existía antes de las lluvias, mientras el pronóstico de nuevas precipitaciones mantiene en alerta a los vecinos ante posibles inundaciones y mayores dificultades de movilidad.

Mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo se acometerán las obras definitivas, la interrupción en la entrada de Italiana deja en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura vial ya resentida.