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Inicia temporada de huracanes 2026: autoridades llaman a prepararse

Marie Cook reacts to the damage to her home in the Binks Estates community after a tornado formed by Hurricane Milton touched down
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Sumario

  • Este 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes del Atlántico 2026.
  • Aunque los pronósticos apuntan a una actividad ligeramente menor al promedio histórico, especialistas del Centro Nacional de Huracanes y FEMA advierten que una sola tormenta puede causar daños severos y llaman a prepararse con anticipación.
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La temporada de huracanes del Atlántico 2026 comenzó oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo, un período que mantiene en alerta a millones de personas en zonas costeras y áreas vulnerables del hemisferio.

Desde el Centro Nacional de Huracanes, en Miami, los especialistas recordaron que los principales peligros asociados a un huracán son los fuertes vientos, la marejada ciclónica y las inundaciones tierra adentro.

Arranca temporada de huracanes 2026: Centro Nacional de Huracanes insta a prepararse
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Arranca temporada de huracanes 2026: Centro Nacional de Huracanes insta a prepararse
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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María Torres, meteoróloga y directora de Comunicaciones del Centro Nacional de Huracanes, explicó a Martí Noticias que este año se espera una temporada menos activa de lo normal debido a la influencia del fenómeno de El Niño, que puede limitar la formación de tormentas sobre las aguas del Atlántico.

Según los pronósticos, podrían formarse entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes. Hasta tres de esos sistemas podrían alcanzar categoría mayor.

Sin embargo, las autoridades insisten en que una temporada menos activa no significa una temporada sin peligro. Torres llamó a la población a mantenerse atenta a las agencias locales de emergencia y a seguir únicamente información oficial.

El llamado también fue respaldado por Daniel Llargués, portavoz de FEMA, quien recomendó revisar con anticipación los planes familiares, los suministros disponibles en casa, las rutas de evacuación y las necesidades específicas de cada hogar, especialmente si hay niños, adultos mayores, mascotas o personas con condiciones especiales.

Llargués advirtió que la población no debe confiarse por un pronóstico de baja actividad, ya que una sola tormenta tropical o un episodio de lluvias torrenciales puede causar impactos severos en una comunidad.

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