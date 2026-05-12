La NASA y la NOAA fortalecen vigilancia ante una temporada ciclónica moderada en el Atlántico

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La temporada ciclónica de 2026 podría ser ligeramente menos activa que en años anteriores, pero los expertos insisten en que el riesgo para el Caribe y las costas de Estados Unidos sigue siendo significativo. A pocas semanas del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, organismos científicos y meteorológicos refuerzan sus sistemas de monitoreo y preparación.

Aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOAA, emitirá su pronóstico oficial el próximo 21 de mayo, los modelos preliminares de la Universidad Estatal de Colorado apuntan a una temporada moderada, influenciada por la posible transición hacia el fenómeno climático de El Niño.

Según las proyecciones actuales, la cuenca del Atlántico podría registrar 13 tormentas con nombre, de las cuales seis alcanzarían categoría de huracán y dos llegarían a convertirse en huracanes mayores. Las cifras se mantienen por debajo del promedio histórico entre 1991 y 2020, que establece 14.4 tormentas nombradas, 7.2 huracanes y 3.2 huracanes mayores.

Sin embargo, los especialistas advierten que una temporada menos activa no elimina el peligro. “Solo basta una tormenta” para provocar daños catastróficos, especialmente en regiones vulnerables como el Caribe.

En este contexto, la colaboración entre la NASA y la NOAA se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la vigilancia meteorológica en 2026. Ambas agencias han incorporado nuevas tecnologías para mejorar la precisión de los pronósticos y reducir los márgenes de error en la trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales.

Entre las innovaciones destaca la misión TROPICS, una constelación de satélites desarrollada por la NASA capaz de obtener observaciones de microondas de alta frecuencia casi en tiempo real. Esta tecnología permite analizar la temperatura y la humedad dentro de las tormentas incluso a través de capas densas de nubes.

El Centro Nacional de Huracanes también implementará esta temporada un nuevo cono experimental de trayectoria basado en elipses, diseñado para representar de forma más precisa las áreas de riesgo por vientos e inundaciones, incluyendo zonas alejadas de la costa.

A esto se suma la modernización de los aviones “caza-huracanes” de la NOAA, ahora equipados con instrumentación desarrollada por la NASA para estudiar con mayor detalle la estructura interna de las tormentas y transmitir datos directamente a los sistemas de computación meteorológica.

La información generada por estas tecnologías resulta crucial para países como Cuba, cuya posición geográfica la mantiene entre las naciones más expuestas a ciclones tropicales en el Atlántico y el Caribe. El Instituto de Meteorología de Cuba ha advertido sobre un riesgo moderado de impacto directo durante esta temporada, en un contexto marcado además por vulnerabilidades energéticas e infraestructuras sensibles.

En Estados Unidos, las autoridades mantienen especial atención sobre estados costeros como Florida y Louisiana, donde las inundaciones y marejadas ciclónicas continúan siendo una de las principales amenazas durante los sistemas tropicales.

Para las pequeñas naciones insulares del Caribe, un pronóstico preciso puede representar la diferencia entre una recuperación rápida o un impacto económico devastador. Los expertos estiman un 35% de probabilidad de que un huracán mayor atraviese el Caribe durante este año.

Mientras la NOAA prepara su pronóstico definitivo para el 21 de mayo, las autoridades de emergencia reiteran el llamado a la población a revisar planes familiares, asegurar viviendas y mantenerse informados. La tecnología, advierten los especialistas, ofrece hoy más tiempo de reacción que nunca, pero la prevención sigue siendo la herramienta más importante frente a cualquier temporada ciclónica.