Crean en Florida centro de respuesta y ayuda para desastres en el Caribe y Latinoamérica

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas concretas para fortalecer su liderazgo en asistencia humanitaria ante huracanes y otros desastres naturales en el Hemisferio Occidental.

El objetivo es aumentar la preparación y la coordinación regional durante la temporada de huracanes atlánticos 2026. La iniciativa se basa en la creación del nuevo Buró para la Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria (DHR), que permitirá una coordinación más estrecha con el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM).

Este esfuerzo se construye directamente sobre la rápida respuesta estadounidense al Huracán Melissa en 2025 y busca institucionalizar mecanismos más eficientes de ayuda en la región.

Uno de los elementos centrales del anuncio es el lanzamiento del primer centro de asistencia humanitaria de Estados Unidos en el sur de Florida. Este hub, liderado por el Departamento de Estado, funcionará como un nodo de coordinación que integrará suministros de emergencia preposicionados en puntos estratégicos de la región, además de asesores de desastres y asistencia humanitaria del DHR incrustados en SOUTHCOM.

De esta manera se mejorará la coordinación civil-militar y se ampliará el conocimiento técnico para ofrecer una respuesta más ágil y unificada ante tormentas que afecten el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

El Departamento de Estado enfatizó que lidera las respuestas del gobierno estadounidense ante desastres de inicio súbito y emergencias humanitarias complejas de alta prioridad en el exterior.

La nueva estructura busca optimizar recursos y agilizar la asistencia en el vecindario inmediato de Estados Unidos. Esta medida se alinea con la política de la Administración Trump de “América Primero en la Asistencia Exterior” (America First Foreign Assistance), que prioriza la ayuda en el Hemisferio Occidental.

Según el Departamento de Estado, Estados Unidos destinará el 20% de sus recursos totales de asistencia a la región, con el fin de avanzar prioridades estadounidenses y reforzar el liderazgo americano en el continente.

La temporada de huracanes 2026 ya genera expectativa en el Atlántico. Expertos advierten que las condiciones climáticas podrían favorecer una actividad ciclónica por encima del promedio, lo que hace especialmente relevante la activación temprana de este centro en Florida, un estado que históricamente ha servido como base logística para operaciones de ayuda en el Caribe y América Latina.

Con estas acciones, Washington busca proyectar un mensaje claro: Estados Unidos está preparado para liderar la respuesta humanitaria en su hemisferio, combinando rapidez, coordinación interinstitucional y un enfoque pragmático centrado en los intereses nacionales y la estabilidad regional.

El Departamento de Estado invitó a socios regionales y organizaciones internacionales a colaborar con el nuevo Buró DHR para maximizar el impacto de la asistencia ante futuros desastres.