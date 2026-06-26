Rubio media acuerdo histórico entre Israel y Líbano, primer paso hacia la paz

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes en Washington un acuerdo clave que representa el primer paso hacia la paz, tras meses de conflicto entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá.

“Estamos felices de anunciar un acuerdo preliminar entre el gobierno soberano de Líbano y el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos de América”, declaró Rubio junto a los embajadores de ambos países.

El máximo diplomático estadounidense aclaró que queda mucho trabajo por delante: "Con suerte, tendremos muchas más de estas conversaciones y lograremos un progreso real y tangible. Esto es de vital importancia, no solo para la seguridad de los Estados Unidos y de nuestros aliados tradicionales en la región, sino fundamentalmente para el propio pueblo de Oriente Medio, que ha cargado con el peso del conflicto y la inestabilidad durante demasiado tiempo", aseveró.

Asimismo, Rubio resaltó la buena voluntad de ambas naciones y el anhelo de que el Líbano se convierta en un país libre de conflictos, como antes.

"Un país diverso donde personas de diferentes orígenes eran capaces de vivir y coexistir lado a lado, que en muchos aspectos era la envidia de la región y del mundo. Tomará mucho trabajo y algo de tiempo regresar a ese punto, pero creemos que hoy es el primer paso en ese viaje. Y a veces es el más difícil, pero es el que estamos dando juntos hoy", dijo.

El funcionario cubanoamericano también resaltó que la seguridad de Israel es primordial para la Administración Trump.

"Obviamente, el pueblo de Israel merece vivir en paz y seguridad, en particular la gente del norte de Israel, que ha sido blanco repetidamente de ataques terroristas lanzados desde el territorio del Líbano...", añadió.

En un comunicado este viernes, el Departamento de Estado calificó la firma del Acuerdo Trilateral con Israel y Líbano como “otro hito importante” en los esfuerzos del presidente Donald Trump por alcanzar una paz duradera en Oriente Medio.

Washington afirmó que el pacto establece un marco para restablecer la soberanía del Líbano, avanzar en el desarme de Hezbolá y permitir el repliegue de las fuerzas israelíes una vez eliminada la amenaza en su frontera norte. El acuerdo también crea un Grupo de Coordinación Militar Trilateral, con facilitación estadounidense, para supervisar su implementación.

La administración estadounidense anunció además una ayuda humanitaria inmediata de 100 millones de dólares, en coordinación con la ONU, y expresó su disposición a destinar más de 30 millones de dólares para fortalecer las Fuerzas Armadas Libanesas.

“Tenemos la intención de trabajar estrechamente con nuestros socios regionales para implementar este Marco y brindar un futuro más brillante y seguro para Israel, el Líbano y todo Oriente Medio”, señaló el comunicado.