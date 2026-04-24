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Rubio firma acuerdo con la Unión Europea para reducir la dependencia de China en minerales críticos

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, firma un memorando de entendimiento con el Comisario de Comercio de la UE, Sefcovic, en Washington.
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, firma un memorando de entendimiento con el Comisario de Comercio de la UE, Sefcovic, en Washington.

Sumario

  • EE UU y la Unión Europea firmaron un Memorándum de Entendimiento para crear una Asociación Estratégica sobre Minerales Críticos.
  • Marco Rubio destacó la necesidad de diversificar las cadenas de suministro y reducir la dependencia en China y otros países.
  • El acuerdo incluye medidas concretas como precios mínimos, estándares comunes, coordinación de inversiones y respuesta a disrupciones.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó hoy un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Unión Europea para establecer una Asociación Estratégica sobre Minerales Críticos.

Junto al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, Rubio participó en la ceremonia de firma en el Departamento de Estado. El acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral en toda la cadena de valor de los minerales críticos: exploración, extracción, procesamiento, refinación, reciclaje y recuperación.

Rubio enfatizó la importancia de diversificar las cadenas de suministro y reducir la sobreconcentración de estos recursos en pocos países, considerándola un riesgo para la seguridad económica y nacional. Destacó la necesidad de mayor diversidad en las cadenas de suministro, especialmente con aliados, para garantizar la vitalidad de las economías.

El acuerdo prioriza fuentes no chinas y promueve la resiliencia frente a vulnerabilidades geopolíticas. Incluye medidas como posibles pisos de precios mínimos, estándares comunes y coordinación en inversiones y respuesta a disrupciones.

China domina actualmente gran parte del procesamiento global de minerales esenciales (tierras raras, litio, cobalto, níquel, grafito, etc.), vitales para baterías, vehículos eléctricos, energías renovables, defensa y tecnologías avanzadas.

Esta firma es una continuaciónm de los compromisos asumidos en la Reunión Ministerial de Minerales Críticos de febrero de 2026 y forma parte de una estrategia más amplia de “desacoplamiento selectivo” para construir cadenas de suministro seguras entre aliados.

Rubio no mencionó otros temas durante la breve ceremonia, que se centró exclusivamente en la cooperación en minerales críticos.

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