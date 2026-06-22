Revelan estrategia de Rusia para usar México como trampolín del narcotráfico hacia EEUU

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La presencia de armamento ruso en apoyo a la proliferación de los cárteles rusos en territorio mexicano y la negativa del gobierno de ese país a reconocer los hechos documentados que apuntan hacia un serio problema de seguridad nacional fue denunciada por el periodista investigativo de Azteca Noticias, Rodrigo Lema.

Lema compartió y comentó este lunes el reportaje "Armamento ruso y carteles de la droga" en el programa "El futuro es ya", de Martí Noticias.

Según el comunicador, el 60% de las armas incautadas al narcotráfico en México son de fabricación rusa.

El reportaje es parte de una serie titulada "La invasión silenciosa" que indaga sobre la presencia rusia en territorio cubano, parte de una estrategia política del gobierno de Vladimir Putin para utilizar a México como trampolín para el tráfico de drogas y la infiltración a Estados Unidos, utilizando la frontera de ambos países.

"Vemos, cada vez más, de forma muy peligrosa, cómo los cárteles se están armando en México, cómo esta construcción de narrativas por parte del gobierno (mexicano) de no querer ver una realidad que se está haciendo mucho más evidente", afirmó Lema.

El periodista apuntó a la razón detrás de esta "ceguera" gubernamental. "¿Por qué no quiere ver esta realidad? Porque Rusia es un país, entre comillas, aliado, y porque este tipo de informes y este tipo de periodismo para este gobierno autoritario de MORENA está siendo incómodo", dijo.



La serie de reportajes cuenta con cinco piezas periodísticas: "Armamento ruso y cárteles de la droga", "El safe house de Putin", "La flota fantasma", "Los periodistas de Putin/ Rusia Today y "La invasión silenciosa".

El próximo miércoles, 24 de junio, Rodrigo Lema vuelve a "El futuro es ya" para compartir más comentarios e información sobre este tema, de interés para la seguridad nacional no sólo de México, sino también de Estados Unidos.