Respaldo de Cuba a Maduro es "incompatible" con su acuerdo con la UE

El grupo parlamentario español Vox exigió a su gobierno que inste a la Unión Europea (UE) a incluir al Cártel de los Soles, comandado por el gobernante venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas, y que solicite la suspensión del protocolo de las relaciones entre el bloque de países europeos y Cuba por su apoyo al régimen chavista.

La propuesta pide a Bruselas que considere al Cártel de los Soles como una organización criminal con presencia en algunos Estados miembros y vinculada "directamente a actividades de narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos" y otras formas de violencia organizada.

La iniciativa también pide al Gobierno de España que solicite a la UE la aplicación del artículo 85 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, que habilita la suspensión de la alianza si se considera que se están incumpliendo los principios que rigen el texto, como el "respeto a los principios democráticos".

Para Vox, el respaldo del régimen comunista de Cuba a Maduro es "incompatible" con el acuerdo basado en "el respeto y la promoción de principios democráticos", el "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales" y el "respeto al Estado de Derecho".

El grupo político de derecha, dirigido por Santiago Abascal explica que "la inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas implica, por un lado, la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos, así como la garantía de que no se pongan, ni directa ni indirectamente, a su disposición ningún fondo, activo financiero, recurso económico ni servicio financiero ni servicio conexo; y, por otro lado, la cooperación policial y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea en materia penal".

Hasta la fecha, seis países han declarado oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista: Estados Unidos, Ecuador, Argentina,

Paraguay, Honduras y Guatemala.

También parlamentarios en Perú, Chile, Colombia y Panamá impulsaron iniciativas para declarar, o instar a sus Gobiernos a designar, al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional.