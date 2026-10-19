Representados por el poderoso Boras, Tarik Skubal y Randy Arozarena rechazarán la oferta calificada

Con la incertidumbre de lo que pueda suceder cuando expire el convenio laboral colectivo el 1 de diciembre y cómo afecte el mercado de jugadores, los equipos comienzan a valorar la posibilidad de ofrecerle a algunos de los potenciales agentes libres una oferta calificada de 23.15 millones de dólares para retener sus servicios por un año más.

Los nombres que más se mencionan como posibles de recibir la propuesta de sus equipos actuales son los lanzadores Tarik Skubal (Dodgers de Los Angeles), Michael King (Padres de San Diego), Kevin Gausman (Cachorros de Chicago) y Trevor Rogers (Orioles de Baltimore), el jardinero cubano Randy Arozarena (Marineros de Seattle) y el segunda base bahamés Jazz Chisolm (Yankees de Nueva York).

La oferta calificada es una figura creada en 2012 y el valor, que corresponde al promedio de los 125 salarios más altos de todas las Grandes Ligas, ha ido en ascenso con el paso de los años.

Por lo general, los peloteros la rechazan y buscan firmar contratos de largo plazo con otros clubes. En ese caso, su organización anterior recibe una selección compensatoria en el draft, mientras que el nuevo equipo pierde una.

En toda la historia, 157 peloteros han recibido ofertas calificadas, pero sólo 18 las han aceptado. El jugador que decida tomarla y permanecer una temporada más con el equipo, no podrá recibir una nueva oferta al año siguiente e irá automáticamente a la agencia libre.

En el 2025, cuatro, Trent Grisham, Shota Imanaga, Brandon Woodruff y Gleyber Torres, aceptaron seguir con los Yankees, los Cachorros, los Cerveceros de Milwaukee y los Tigres de Detroit, respectivamente, lo cual constituye un récord en la cantidad de peloteros que tomaron ese camino.

Este año se espera que la mayoría de los posibles candidatos diga que no y prefiera probar suerte en el mercado.

En ese grupo, los dos que no aceptarán de ninguna manera la propuesta de sus equipos son Skubal y Arozarena, quienes, además de ser los dos agentes libres más llamativos en la lista, tienen un punto en común: ambos son representados por Scott Boras, el agente más poderoso del deporte.

Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young en la Liga Americana (2024 y 2025), se proyecta para recibir el mayor contrato en la historia para un lanzador, superior al del japonés Shoshinobu Yamamoto, quien firmó con los Dodgers en el 2024 por 12 campañas y 325 millones.

La diferencia con Yamamoto está en la edad. El japonés firmó cuando tenía 25 años y el zurdo tiene 29. El monto económico del pacto puede superar esos 325 millones, aunque la longitud del acuerdo no llegará a las 12 temporadas.

Ante esa perspectiva, es imposible que Skubal acepte quedarse un año más en Los Angeles por 23 millones. Si los Dodgers lo quieren, deberán desembolsar mucho dinero a más largo plazo.

El caso del pinareño Arozarena es diferente. Los 23 millones de la oferta calificada son más de la mitad del dinero que ha ganado a lo largo de su carrera, unos 39 millones aproximadamente.

Pero el cubano no cederá a la tentación, pues a punto de cumplir 32, estaría retrasando un año más su llegada a la agencia libre y alejando por voluntad propia la posibilidad de un pacto multianual.

Este invierno, el mercado no cuenta con grandes nombres desde el punto de vista ofensivo y Arozarena es la pieza más atractiva, por la consistencia mostrada a lo largo de su carrera, no sólo con el bate, sino por lo que aporta también a la defensa.

Todo el mundo quiere a un hombre que promedie 150 partidos por temporada y aporte más de una veintena de jonrones y bases robadas.

Consistente y saludable, ahí está el valor del nacido en Arroyos de Mantua.

¿Su precio estimado?: Entre 120 y 150 millones por cinco o seis temporadas, lo que superaría el contrato más alto para un pelotero cubano, que pertenece al tunero Yordán Alvarez, atado a los Astros de Houston hasta 2028 por 115 millones.

Después de años de una envidiable constancia, para Arozarena llegó el momento de pensar y cobrar en grande, aunque 23 millones parezca mucho dinero.