El cubano Andy Pagés es finalista al Guante de Oro como jardinero central

Getting your Trinity Audio player ready...

El pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, se ha ganado gran reputación como uno de los mejores jardineros centrales de las Grandes Ligas.

Aquel fildeo que salvó la pasada Serie Mundial en el final del noveno inning quedó para siempre en la memoria de los fanáticos de los Dodgers, como una de las grandes atrapadas en la historia de los clásicos de octubre.

Ahora, Pagés ha sido nominado como uno de los tres finalistas al Guante de Oro en la pradera central de la Liga Nacional, junto a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta.

En la campaña regular del 2026, el nativo de Arroyos de Mantua lideró a todos los jardineros de las Mayores en asistencia, al sacar a 14 corredores que intentaban avanzar una base más.

Asimismo, tuvo un promedio de fildeo de .992 y salvó 20 carreras a la defensiva por encima de la media de la liga.

En 369 oportunidades, 363 terminaron en outs durante 1,153 innings jugados.

Un total de diez peloteros nacidos en Cuba han ganado al menos un Guante de Oro en la historia de las Grandes Ligas, encabezados por Orestes "Minnie" Miñoso, jardinero izquierdo de los Medias Blancas de Chicago (1957, 1959 y 1960), el primera base Rafael Palmeiro (1997 y 1998 con los Orioles de Baltimore, y 1999 con los Rangers de Texas), y el campocorto Rey Ordóñez, de los Mets de Nueva York (1997, 1998 y 1999).

El también parador en corto de los Mellizos de Minnesota Zoilo Versalles lo consiguió dos veces, en 1963 y 1965, mientras que en una ocasión lo consiguieron Leo Cardenas, SS de los Rojos de Cincinnati en 1965, su compañero de equipo Tony Oliva en el jardín derecho en 1966, Yoenis Céspedes, patrullero izquierdo de los Tigres de Detroit, en 2015, Luis Robert Jr. como guardabosques central de los Medias Blancas en 2020, Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston en 2021, y Adolis García, RF de los Rangers, en 2023.

Así quedaron todos los finalistas por posiciones en ambas ligas para el prestigioso galardón que premia la excelencia defensiva:

Liga Americana:

Catcher

Dillon Dingler, Tigres

Brandon Valenzuela, Azulejos de Toronto

Austin Wells, Yankees de Nueva York

Primera base

Vladimir Guerrero Jr, Azulejos

Vinnie Pasquantino, Reales de Kansas City

Christian Walker, Astros

Segunda base

Michael Massey, Reales

Chase Meidroth, Medias Blancas

Cole Young, Marineros de Seattle

Tercera base



Caleb Durbin, Medias Rojas de Boston

Brooks Lee, Mellizos

Nick Loftin, Reales

Campocorto

Andrés Giménez, Azulejos

Taylor Walls, Rays de Tampa Bay

Bobby Witt Jr, Reales

Jardín izquierdo

Cody Bellinger, Yankees

Wyatt Langford, Rangers

Chandler Simpson, Rays

Jardín central

Evan Carter, Rangers

Steven Kwan, Guardianes de Cleveland

Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Jardín derecho

Wilyer Abreu, Medias Rojas

Nathan Lukes, Azulejos

Cam Smith, Astros

Utility



José Caballero, Yankees

Ezequiel Duran, Rangers

Zach McKinstry, Tigres

Pitcher

Tanner Bibee, Guardianes

Jacob deGrom, Rangers

José Soriano, Angelinos de Los Angeles/Azulejos

Liga Nacional:

Catcher

Freddy Fermín, Padres de San Diego

Gabriel Moreno, Diamondbacks de Arizona

Luis Torrens, Mets

Primera base

Ty France, Padres

Matt Olson, Bravos

TJ Rumfield, Rockies de Colorado

Segunda base

Brandon Lowe, Piratas de Pittsburgh

Brice Turang, Cerveceros de Milwaukee

JJ Wetherholt, Cardenales de St. Louis

Tercera base

Alex Bregman, Cachorros

Max Muncy, Dodgers

Javier Sanoja, Marlins de Miami

Campocorto

Geraldo Perdomo, Diamondbacks

Dansby Swanson, Cachorros

Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

Jackson Chourio, Cerveceros

Ian Happ, Cachorros

Daylen Lile, Nacionales de Washington

Jardín central

Pete Crow-Armstrong, Cachorros

Michael Harris II, Bravos

Andy Pagés, Dodgers

Jardín derecho

Carson Benge, Mets

Corbin Carroll, Diamondbacks

Seiya Suzuki, Cachorros

Utility

Mauricio Dubón, Bravos

Jared Triolo, Piratas

Ildemaro Vargas, Diamondbacks

Pitcher

Michael McGreevy, Cardenales

Nolan McLean, Mets

Chris Sale, Bravos

Para determinar a los ganadores, los 30 managers de la MLB y hasta seis entrenadores de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de su liga, excluyendo a los de su propio club. Estos votos representan el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante. Los premiados con el Guante de Oro se anunciarán el domingo 1 de noviembre.