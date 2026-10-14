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El cubano Andy Pagés es finalista al Guante de Oro como jardinero central

Andy Pagés (44) fue nominado al premio Guante de Oro en el jardín central por la Liga Nacional.
Andy Pagés (44) fue nominado al premio Guante de Oro en el jardín central por la Liga Nacional.

Sumario

  • Andy Pagés, de los Dodgers, fue nominado finalista al Guante de Oro en el jardín central de la Liga Nacional, junto a Pete Crow-Armstrong y Michael Harris II.
  • El pinareño destacó en 2026 con 14 corredores puestos out en intentos de avanzar una base, promedio de fildeo de .992 y 20 carreras salvadas a la defensa por encima de la media.
  • En la historia de las Grandes Ligas, 10 cubanos han ganado al menos un Guante de Oro, encabezados por Orestes “Minnie” Miñoso, Rafael Palmeiro y Rey Ordóñez, que lo consiguieron tres veces cada uno.
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El pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, se ha ganado gran reputación como uno de los mejores jardineros centrales de las Grandes Ligas.

Aquel fildeo que salvó la pasada Serie Mundial en el final del noveno inning quedó para siempre en la memoria de los fanáticos de los Dodgers, como una de las grandes atrapadas en la historia de los clásicos de octubre.

Ahora, Pagés ha sido nominado como uno de los tres finalistas al Guante de Oro en la pradera central de la Liga Nacional, junto a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta.

En la campaña regular del 2026, el nativo de Arroyos de Mantua lideró a todos los jardineros de las Mayores en asistencia, al sacar a 14 corredores que intentaban avanzar una base más.

Asimismo, tuvo un promedio de fildeo de .992 y salvó 20 carreras a la defensiva por encima de la media de la liga.

En 369 oportunidades, 363 terminaron en outs durante 1,153 innings jugados.

Un total de diez peloteros nacidos en Cuba han ganado al menos un Guante de Oro en la historia de las Grandes Ligas, encabezados por Orestes "Minnie" Miñoso, jardinero izquierdo de los Medias Blancas de Chicago (1957, 1959 y 1960), el primera base Rafael Palmeiro (1997 y 1998 con los Orioles de Baltimore, y 1999 con los Rangers de Texas), y el campocorto Rey Ordóñez, de los Mets de Nueva York (1997, 1998 y 1999).

El también parador en corto de los Mellizos de Minnesota Zoilo Versalles lo consiguió dos veces, en 1963 y 1965, mientras que en una ocasión lo consiguieron Leo Cardenas, SS de los Rojos de Cincinnati en 1965, su compañero de equipo Tony Oliva en el jardín derecho en 1966, Yoenis Céspedes, patrullero izquierdo de los Tigres de Detroit, en 2015, Luis Robert Jr. como guardabosques central de los Medias Blancas en 2020, Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston en 2021, y Adolis García, RF de los Rangers, en 2023.

Así quedaron todos los finalistas por posiciones en ambas ligas para el prestigioso galardón que premia la excelencia defensiva:

Liga Americana:

Catcher
Dillon Dingler, Tigres
Brandon Valenzuela, Azulejos de Toronto

Austin Wells, Yankees de Nueva York

Primera base

Vladimir Guerrero Jr, Azulejos

Vinnie Pasquantino, Reales de Kansas City
Christian Walker, Astros

Segunda base

Michael Massey, Reales
Chase Meidroth, Medias Blancas
Cole Young, Marineros de Seattle

Tercera base


Caleb Durbin, Medias Rojas de Boston
Brooks Lee, Mellizos
Nick Loftin, Reales

Campocorto

Andrés Giménez, Azulejos
Taylor Walls, Rays de Tampa Bay
Bobby Witt Jr, Reales

Jardín izquierdo

Cody Bellinger, Yankees
Wyatt Langford, Rangers
Chandler Simpson, Rays

Jardín central

Evan Carter, Rangers
Steven Kwan, Guardianes de Cleveland
Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Jardín derecho

Wilyer Abreu, Medias Rojas
Nathan Lukes, Azulejos
Cam Smith, Astros

Utility


José Caballero, Yankees
Ezequiel Duran, Rangers
Zach McKinstry, Tigres

Pitcher

Tanner Bibee, Guardianes
Jacob deGrom, Rangers
José Soriano, Angelinos de Los Angeles/Azulejos

Liga Nacional:

Catcher

Freddy Fermín, Padres de San Diego
Gabriel Moreno, Diamondbacks de Arizona
Luis Torrens, Mets

Primera base

Ty France, Padres
Matt Olson, Bravos
TJ Rumfield, Rockies de Colorado

Segunda base

Brandon Lowe, Piratas de Pittsburgh
Brice Turang, Cerveceros de Milwaukee
JJ Wetherholt, Cardenales de St. Louis

Tercera base

Alex Bregman, Cachorros

Max Muncy, Dodgers
Javier Sanoja, Marlins de Miami

Campocorto

Geraldo Perdomo, Diamondbacks
Dansby Swanson, Cachorros
Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

Jackson Chourio, Cerveceros
Ian Happ, Cachorros
Daylen Lile, Nacionales de Washington

Jardín central

Pete Crow-Armstrong, Cachorros
Michael Harris II, Bravos
Andy Pagés, Dodgers

Jardín derecho

Carson Benge, Mets
Corbin Carroll, Diamondbacks
Seiya Suzuki, Cachorros

Utility
Mauricio Dubón, Bravos
Jared Triolo, Piratas
Ildemaro Vargas, Diamondbacks

Pitcher

Michael McGreevy, Cardenales
Nolan McLean, Mets
Chris Sale, Bravos

Para determinar a los ganadores, los 30 managers de la MLB y hasta seis entrenadores de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de su liga, excluyendo a los de su propio club. Estos votos representan el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante. Los premiados con el Guante de Oro se anunciarán el domingo 1 de noviembre.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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