El cubano Andy Pagés es finalista al Guante de Oro como jardinero central

El pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, se ha ganado gran reputación como uno de los mejores jardineros centrales de las Grandes Ligas.
Aquel fildeo que salvó la pasada Serie Mundial en el final del noveno inning quedó para siempre en la memoria de los fanáticos de los Dodgers, como una de las grandes atrapadas en la historia de los clásicos de octubre.
Ahora, Pagés ha sido nominado como uno de los tres finalistas al Guante de Oro en la pradera central de la Liga Nacional, junto a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta.
En la campaña regular del 2026, el nativo de Arroyos de Mantua lideró a todos los jardineros de las Mayores en asistencia, al sacar a 14 corredores que intentaban avanzar una base más.
Asimismo, tuvo un promedio de fildeo de .992 y salvó 20 carreras a la defensiva por encima de la media de la liga.
En 369 oportunidades, 363 terminaron en outs durante 1,153 innings jugados.
Un total de diez peloteros nacidos en Cuba han ganado al menos un Guante de Oro en la historia de las Grandes Ligas, encabezados por Orestes "Minnie" Miñoso, jardinero izquierdo de los Medias Blancas de Chicago (1957, 1959 y 1960), el primera base Rafael Palmeiro (1997 y 1998 con los Orioles de Baltimore, y 1999 con los Rangers de Texas), y el campocorto Rey Ordóñez, de los Mets de Nueva York (1997, 1998 y 1999).
El también parador en corto de los Mellizos de Minnesota Zoilo Versalles lo consiguió dos veces, en 1963 y 1965, mientras que en una ocasión lo consiguieron Leo Cardenas, SS de los Rojos de Cincinnati en 1965, su compañero de equipo Tony Oliva en el jardín derecho en 1966, Yoenis Céspedes, patrullero izquierdo de los Tigres de Detroit, en 2015, Luis Robert Jr. como guardabosques central de los Medias Blancas en 2020, Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston en 2021, y Adolis García, RF de los Rangers, en 2023.
Así quedaron todos los finalistas por posiciones en ambas ligas para el prestigioso galardón que premia la excelencia defensiva:
Liga Americana:
Catcher
Dillon Dingler, Tigres
Brandon Valenzuela, Azulejos de Toronto
Austin Wells, Yankees de Nueva York
Primera base
Vladimir Guerrero Jr, Azulejos
Vinnie Pasquantino, Reales de Kansas City
Christian Walker, Astros
Segunda base
Michael Massey, Reales
Chase Meidroth, Medias Blancas
Cole Young, Marineros de Seattle
Tercera base
Caleb Durbin, Medias Rojas de Boston
Brooks Lee, Mellizos
Nick Loftin, Reales
Campocorto
Andrés Giménez, Azulejos
Taylor Walls, Rays de Tampa Bay
Bobby Witt Jr, Reales
Jardín izquierdo
Cody Bellinger, Yankees
Wyatt Langford, Rangers
Chandler Simpson, Rays
Jardín central
Evan Carter, Rangers
Steven Kwan, Guardianes de Cleveland
Ceddanne Rafaela, Medias Rojas
Jardín derecho
Wilyer Abreu, Medias Rojas
Nathan Lukes, Azulejos
Cam Smith, Astros
Utility
José Caballero, Yankees
Ezequiel Duran, Rangers
Zach McKinstry, Tigres
Pitcher
Tanner Bibee, Guardianes
Jacob deGrom, Rangers
José Soriano, Angelinos de Los Angeles/Azulejos
Liga Nacional:
Catcher
Freddy Fermín, Padres de San Diego
Gabriel Moreno, Diamondbacks de Arizona
Luis Torrens, Mets
Primera base
Ty France, Padres
Matt Olson, Bravos
TJ Rumfield, Rockies de Colorado
Segunda base
Brandon Lowe, Piratas de Pittsburgh
Brice Turang, Cerveceros de Milwaukee
JJ Wetherholt, Cardenales de St. Louis
Tercera base
Alex Bregman, Cachorros
Max Muncy, Dodgers
Javier Sanoja, Marlins de Miami
Campocorto
Geraldo Perdomo, Diamondbacks
Dansby Swanson, Cachorros
Masyn Winn, Cardenales
Jardín izquierdo
Jackson Chourio, Cerveceros
Ian Happ, Cachorros
Daylen Lile, Nacionales de Washington
Jardín central
Pete Crow-Armstrong, Cachorros
Michael Harris II, Bravos
Andy Pagés, Dodgers
Jardín derecho
Carson Benge, Mets
Corbin Carroll, Diamondbacks
Seiya Suzuki, Cachorros
Utility
Mauricio Dubón, Bravos
Jared Triolo, Piratas
Ildemaro Vargas, Diamondbacks
Pitcher
Michael McGreevy, Cardenales
Nolan McLean, Mets
Chris Sale, Bravos
Para determinar a los ganadores, los 30 managers de la MLB y hasta seis entrenadores de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de su liga, excluyendo a los de su propio club. Estos votos representan el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante. Los premiados con el Guante de Oro se anunciarán el domingo 1 de noviembre.
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