Los héroes nacen en octubre: cubanos Mesa y Pagés se visten de gloria

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Víctor Mesa Jr. empezó la temporada 2026 en Ligas Menores de los Rays de Tampa Bay, sin muchas expectativas, tras ser canjeado desde los Marlins de Miami en el invierno pasado.

Andy Pagés arrancó la postemporada con los Dodgers de Los Angeles con el fantasma de los playoffs del 2025, cuando perdió la titularidad en el jardín central por su baja producción ofensiva.

Hoy, los Rays y los Dodgers están ya en la tercera ronda de la postemporada, con Mesa Jr. y Pagés como héroes indiscutibles.

Mesa Jr. alineó como cuarto en la tanda y disparó jonrón con un hombre en circulación en el sexto inning ante el zurdo Max Fried, para romper un empate a dos, en la victoria 4-3 en la que los Rays eliminaron a los Yankees de Nueva York en serie divisional.

El cubano luego se vio involucrado en una polémica jugada, cuando Anthony Volpe aparentemente bateó jonrón con uno a bordo que hubiera empatado el juego, pero quedó en doblete, luego de que los árbitros determinaran que un fanático interfirió, cuando el cubano trataba de fildear la pelota.

Los Rays avanzaron por tercera vez en su historia a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde esperan por el ganador entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland.

Los Yankees quedaron eliminados y ya son 17 años sin ganar una Serie Mundial, a uno de empatar la más larga sequía, que se extendió desde 1978 a 1996.

Pagés, a la hora cero

Por su parte, Pagés conectó cohete remolcador de dos carreras en el séptimo con las bases llenas, para romper un empate a una y poner delante a los Dodgers 3-1.

Max Muncy, con jonrón en el noveno frente al relevista Raisel Iglesias, le dio el puntillazo a los Bravos para el 4-1 definitivo en la pizarra.

Los Dodgers, ganadores de las dos últimas Series Mundiales, se encaminan a su tercera Serie de Campeonato de la Liga Nacional consecutiva, donde se medirán a sus mismos rivales del año pasado, los Cerveceros de Milwaukee.

El pinareño había sido enviado a la banca por el manager Dave Roberts en el pasado Clásico de Octubre por su baja ofensiva, aunque terminó convirtiéndose en uno de los héroes del equipo, con un fildeo de leyenda cuando había entrado en las postrimerías del séptimo juego para reforzar la defensa.

Esta vez, le tocó cubrirse de gloria con el madero, con par de hits en tres turnos y dos impulsadas.

Cerveceros 3, Padres 1

El venezolano Jackson Chourio volvió a producir a la hora buena y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 3-1 a los Padres de San Diego, para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Con el juego 1-1 en el quinto, Chourio bateó sencillo remolcador de la carrera que a la postre, terminó siendo la de la victoria.

En el primer juego de la serie, el venezolano bateó un jonrón de dos carreras y decidió con sencillo remolcador de dos en el final del noveno en el segundo partido, para llegar a seis empujadas en tres encuentros.

Ahora suma 17 carreras impulsadas en 16 juegos de postemporadas en su joven carrera.

Además del cañonazo de Chourio, la otra jugada clave del partido ocurrió en el octavo, cuando el tercera base de los Padres, Manny Machado, disparó un batazo enorme por el jardín central.

Parecía que la bola se iba y el choque se empataría, pero el patrullero central de los Cerveceros, Garret Mitchell, extendió su mano enguantada por encima de la cerca para robarle un cuadrangular.

San Diego estuvo a punto de empatar el juego, pero como dice el refrán, a punto no se apunta.