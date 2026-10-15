A Yordán Alvarez le espera una ajetreada temporada de premios 

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Cuando termine la Serie Mundial y comiencen a repartirse los premios correspondientes a la campaña del 2026, el cubano Yordan Alvarez tendrá unos días muy ajetreados.

Luego de una temporada monstruosa, en la que estuvo coqueteando con la Triple Corona de la Liga Americana hasta la última semana, el bateador designado de los Astros de Houston es el gran favorito para llevarse el galardón como Jugador Más Valioso del joven circuito.

Pero no será ese el único premio que se llevará el jugador nacido en Las Tunas.

Air Yordán está nominado también al premio Regreso del Año, que otorga la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA).

Los otros candidatos son el jardinero de los Angelinos de Los Angeles Mike Trout, y el lanzador Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York.

Alvarez, que en el 2025 apenas jugó 48 partidos debido a lesiones, tuvo una vuelta de ensueño en el 2026, donde, por primera vez en su carrera, superó los 150 encuentros del calendario.

De hecho, jugó en 158, por lo que sólo se perdió cuatro, y fue el gigante que cargó sobre sus hombros al equipo, que ganó la división del Oeste de la Liga Americana.

Yordán lideró a los bateadores en todo el béisbol con average de .316, y también tuvo los promedios de embasamiento (.432), slugging (.601) y OPS (1.033) más altos en todas las Grandes Ligas.

De los 179 hits que conectó (segundo en la Americana), 77 fueron extrabases, con 34 dobletes, un triple y 42 jonrones, también segundo en ese departamento.

Fue segundo además en carreras impulsadas (106) y tercero en anotadas (105), en tanto nadie recibió más bases por bolas que él, con 109.

Todos esos números son incomparablemente superiores a los de Trout, quien en 2025 jugó 130 partidos y se perdió 32 del calendario.

El patrullero de los Angelinos dejó una línea ofensiva de .242 de average, OBP de .405, slugging de .558 y OPS de .963, en tanto despachó 22 bambinazos y remolcó 54 carreras.

Por su parte, Cole, que se perdió toda la campaña pasada debido a una operación Tommy John, tuvo estadísticas aceptables en su regreso.

En 22 aperturas, trabajó 127 innings con una efectividad de 3.61, con diez victorias y nueve derrotas para su récord personal.

Y Yordán no sólo es favorito para el MVP y el Regreso del Año. Cuando se entreguen los Bates de Plata, su nombre aparecerá sin oposición en la lista como BD de la Liga Americana.