Reportan aumento de exportaciones desde EEUU a Cuba, pese a sanciones

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Las exportaciones desde Estados Unidos hacia Cuba han experimentado un fuerte incremento en lo que va de año, en medio del endurecimiento de las sanciones de la administración del presidente Donald Trump, según un reporte de Bloomberg basado en datos comerciales recientes.



El informe señala que los envíos estadounidenses a la isla hasta mediados de mayo casi triplican el volumen total registrado en todo 2025, con el combustible como uno de los principales productos exportados.



De acuerdo con los datos analizados por la plataforma ImportGenius, más de 350 cisternas de diésel y gasolina han sido enviadas desde febrero, tras la decisión del gobierno cubano de permitir importaciones de combustible a las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), parte de un sector privado que opera bajo estrictas regulaciones estatales.



Bloomberg indica que este aumento responde, en parte, al uso de una excepción en las regulaciones comerciales conocida como "Apoyo al pueblo cubano", que permite exportar bienes sin necesidad de licencias siempre que se declare que benefician directamente a la población.



Esta disposición, concebida inicialmente para facilitar el envío de productos por parte de cubanoamericanos a sus familiares, ha sido utilizada por empresas para colocar en la isla combustible, electrodomésticos, muebles, alimentos y vehículos, evitando algunas de las restricciones del embargo vigente desde 1960.



El reporte destaca que, en lo que va de 2026, se han registrado alrededor de 3.300 envíos desde territorio estadounidense, principalmente desde el sur de Florida, con cargas que incluyen arroz, azúcar, pollo congelado, automóviles, motocicletas y piezas industriales, además de suministros para el hogar.



Expertos citados por Bloomberg sostienen que este flujo comercial no contradice necesariamente la política de Washington. "La política de larga data de EEUU consiste en suavizar el impacto sobre el pueblo cubano al tiempo que se persigue al régimen", dijo al medio especializado Pedro Freyre, del bufete Akerman LLC.

Tras décadas de persecución y control estatal, los negocios privados emergentes podrían convertirse en la "clave para lo que venga" en Cuba, mientras el Estado colapsa por falta de combustible, señaló Bloomberg en un reporte anterior.



No obstante, el volumen de exportaciones sigue siendo mínimo, ante las necesidades energéticas y alimentarias de la isla, que enfrenta escasez crónica de combustible y alimentos.



El reporte también subraya que, pese al incremento de sanciones, las autoridades estadounidenses han permitido las transacciones con empresas privadas cubanas, lo que abre una vía para sortear parcialmente las limitaciones impuestas al comercio con entidades estatales.

Suben las exportaciones agrícolas en abril

Según datos recientes del Departamento de Agricultura estadounidense analizados por el Consejo Económico y Comercial EEUU–Cuba (CubaTrade), las exportaciones de productos agrícolas y alimentos mostraron señales de recuperación en abril después de varios meses de contracción, con un crecimiento de un 20,1 % interanual, hasta situarse en más de 44 millones de dólares.

Un análisis del economista Pedro Monreal coincide con el reporte de CubaTrade.

"En abril de 2026, las exportaciones mensuales de productos agrícolas de EEUU a Cuba alcanzaron su nivel más alto para un mes de abril en 17 años y el cuarto más elevado en 25 años, pese al refuerzo de las sanciones estadounidenses", escribió el experto en un hilo en X junto a una gráfica que muestra el incremento.

El informe de CubaTrade destaca la reaparición de productos como el maíz (US$3,008,120.00) y la torta de aceite de soya (US$4,554,552.00) entre los envíos recientes, así como la continuidad de exportaciones destinadas al sector privado emergente de la isla, con insumos como grupos electrógenos diésel (US$34.080,00) y productos para manicura y pedicura (US$16.800,00).

Cuba se mantiene como un mercado relevante para los productores estadounidenses, ocupando el puesto 51 entre los destinos de exportación agrícola de Estados Unidos, subraya CubaTrade.

Las transacciones se realizan bajo el marco legal de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000, que autoriza la venta directa de alimentos y productos agrícolas a Cuba, generalmente bajo condiciones de pago en efectivo y sin financiamiento.

La demanda de alimentos importados, que durante años ha superado el 80%, aumenta con la crisis generalizada en Cuba debido a la cada vez más deprimida producción nacional.