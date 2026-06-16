Nueva alza de dólar no da tregua al maltrecho bolsillo de los cubanos

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El maltrecho bolsillo de los cubanos hace agua cada día más ante el alza indetenible del dólar en el mercado informal en la isla. Este martes su cotización subió otros 10 pesos y escaló a los 680, como muestra la herramienta digital de Martí Noticias, desarrollada con datos del sitio independiente elTOQUE, que monitorea en tiempo real la tasa de cambio de divisas en el mercado informal de Cuba.

Uno de los sectores más golpeados en la isla con el desplome del valor del peso ante la subida sin freno de las divisas es el de los cubanos de la tercera edad.

Mercedes Guals Ríos es una jubilada de 71 años que reside en La Habana. En recientes declaraciones a Reuters comentó que no puede pagar las casas privadas de ancianos que se están abriendo en la isla.

“Se están abriendo residencias privadas, pero los familiares sin recursos económicos no pueden costear los cuidados que allí se ofrecen”, declaró Guals Ríos.

La suma de otros 10 pesos en la cotización del dólar en el mercado informal este martes es el segundo aumento consecutivo de igual cifra en lo que va de semana. El economista cubano Elías Amor explicó por qué considera sumamente preocupante esta indetenible alza.

“La situación es especialmente preocupante porque este cambio tan intenso en la divisa principal que circula por Cuba pues altera considerablemente todos los planes de los actores económicos que, de una forma u otra, se mueven dentro de ese mercado”, afirmó a Martí Noticias.

Para los cubanos que vienen sufriendo los imparables apagones y la escasez de productos de primera necesidad, el aumento de la cotización del dólar se convierte en otra odisea cotidiana porque con él se dispara también el precio de los productos en pesos.

De acuerdo con el autor del blog Cubaeconomía, son tres los factores principales que, en su opinión, provocan esta escalada de la cotización del dólar en el mercado informal de la isla, uno de ellos el desplome del turismo.

“En primer lugar, la escasez en la entrada de divisas procedentes del turismo, que ha caído en los primeros cinco meses de este año más de un 60%”, comentó Elía Amor.

A juicio de este economista cubano, en este incremento del valor del dólar en relación con el peso, incide en segundo lugar, lo que él calificó de “inflación desbocada”.

“En abril esta inflación daba ya una tasa interanual en el torno al 15 % que puede proyectar una inflación al final de este ejercicio en el entorno al 30-40% de incremento en los precios, fundamentalmente concentrados en los alimentos, en transporte y en los artículos más necesarios para la vida de los cubanos, lo que hace que el peso se muestre mucho más débil”, apuntó Elías Amor.

Sin embargo, en su consideración, un impacto clave en este proceso está en el descontrol monetario en Cuba, que tiene circulando una cantidad de dinero en la economía cubana que, según cálculos citados por el experto, ronda el 50% del Producto Interno Bruto.

Pero la causa, principal de este desplome está en el sector estatal. En el descontrol monetario. La enorme cantidad de dinero que está en circulación en la economía cubana que según cálculos ronda el 50% del Producto Interno Bruto.

“Ese dinero no está en manos de los ciudadanos, no está en manos de los bancos. Ese dinero está en manos del Estado, del sector público que representa casi el 70% del PIB que necesita papel para poder funcionar y emite ese papel a un agujero de las cuentas públicas del déficit de dos dígitos, de los más elevados de América”, afirmó Amor.

“Ese factor de desequilibrio, de descontrol y de pésima gestión es lo que también afecta al tipo del cambio del peso en relación con las divisas en Cuba”, dijo.