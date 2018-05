"Raw/War": un cubano estiliza la crudeza de la guerra

El artista cubano Arnaldo Simon inaugura este sábado en Miami "Raw/War", un ensayo visual sobre la crudeza de la guerra.

Siguiendo un enfoque estético minimalista, Arnaldo Simon ofrece un fuerte mensaje visual sobre la dicotomía y la simetría de la ideología y la violencia inspirado en el ensayo de Lévi-Strauss The Raw and the Cooked (Le Cru et le cuit, 1964).

Las series incluidas en esta gran exposición, que acoge la galería Concrete Space de la ciudad de Doral en Miami, apuntan a la oposición binaria de categorías que se disfrazan, se camuflan y se reflejan a sí mismas. El título de la exposición es un juego de letras cargado de sentido: la palabra Raw (en inglés "crudo") leída en orden inverso se convierte en War (en inglés "guerra").

"Mi trabajo se basa en la deconstrucción de los valores históricos y sociopolíticos asignados al diseño estético de los militares. Representa una visión crítica de una serie de acciones heroicas llevadas a cabo por individuos, grupos o países involucrados en acciones bélicas y cómo sus motivaciones y consecuencias se resumen en una diversidad de formas ampliamente reconocidas por todas las culturas y naciones", explica Simon, graduado de Arquitectura en La Habana.

La intención de este artista, también con amplia experiencia en el diseño, ha sido "crear un universo de referencias que lleve al espectador a cuestionar los estereotipos de la estética, la poética y la seducción del diseño. Se trata, por lo tanto, de investigar la relación del diseño con la manipulación de las tendencias ideológicas, la exhalación del pasado y la identidad y cómo este diseño influye en el comportamiento tanto de los militares como de los civiles. La exaltación del hedonismo con el uso de las imágenes, los discursos grandilocuentes, la recurrencia a los nacionalismos, la ritualidad, la revitalización de los símbolos y la comunión de ideologías, credos y fuerzas militares han ganado una inusual importancia en nuestro tiempo".

"Raw/War", curada por Joaquín Badajoz, se inaugura el próximo 5 de mayo de 2018, a las 4:00 pm, en la galería Concrete Space (3400 Northwest 78th Avenue, Doral).