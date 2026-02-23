Protestas estudiantiles en Irán llegan a su tercer día

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas estudiantiles contra el régimen iraní se extendieron este fin de semana a varias de las principales universidades del país y este lunes entraron en su tercer día consecutivo.

Testigos y activistas informaron de concentraciones y sentadas en universidades como Teherán, Sharif, Amir Kabir, Al-Zahra, la Universidad de Ciencia y Cultura, así como en la Universidad Tecnológica de Isfahán y centros de Mashhad.

En varios campus, estudiantes bloquearon accesos y se negaron a asistir a clases. Videos difundidos en redes sociales muestran consignas contra la cúpula gobernante, el rechazo a “cualquier dictadura” y llamados a “libertad e igualdad”.

En algunas protestas, manifestantes pisotearon imágenes del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y se izaron banderas históricas del león y el sol.

Los estudiantes conmemoraban el domingo los 40 días de memoria por los fallecidos durante las manifestaciones de enero.

Ali Safavi, del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), dijo que en la capital “las fuerzas dispararon contra la multitud, que en su mayoría era joven”, y que los estudiantes coreaban consignas como “muerte al opresor, ya sea el Sha o el Líder”.

Autoridades universitarias y el Ministerio de Ciencia advirtieron que las reuniones son “ilegales” y amenazaron con medidas disciplinarias y el paso temporal a educación virtual si continúan las protestas.

Organizaciones de derechos humanos advierten de un mayor riesgo de arrestos y de un endurecimiento de la respuesta de seguridad si las protestas universitarias, convocadas para continuar en los próximos días, se mantienen.

Las manifestaciones ocurren mientras crece la tensión entre Teherán y Washington. El presidente Donald Trump ha incrementado la presencia militar de EEUU en Oriente Medio y ha reiterado su respaldo a los manifestantes iraníes.