Rubio defiende diplomacia con Irán pero advierte la dificultad de alcanzar un entendimiento con Teherán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración del presidente Donald Trump prioriza una salida diplomática a las tensiones con Irán.

“En este momento, estamos hablando de negociaciones. Nos centramos en las negociaciones. En eso estamos centrados. El presidente lo ha dejado claro”, dijo Rubio el domingo en Bratislava, durante una conferencia de prensa junto al primer ministro de Eslovaquia.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Trump “ha declarado claramente que prefiere la diplomacia y un resultado basado en un acuerdo negociado”.

Rubio reconoció, no obstante, la dificultad de alcanzar un entendimiento con Teherán. “Hasta ahora nadie ha conseguido llegar a un acuerdo exitoso con el gobierno iraní, pero lo intentaremos”, afirmó.

El secretario de Estado explicó que enviados estadounidenses, entre ellos Steve Whitaker y Jared Kushner, “están viajando para asistir a reuniones importantes”, en referencia a los contactos diplomáticos previos a las conversaciones de Ginebra.

Al mismo tiempo, Rubio defendió el refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región. “Estamos en la región por una sencilla razón: sabemos que puede haber amenazas a nuestras fuerzas. Las hemos visto en el pasado y queremos asegurarnos de que, si Dios no lo quiera, eso sucede, tengamos la capacidad de defendernos”, afirmó.

Irán “ha demostrado tanto la voluntad como la capacidad de atacar los activos estadounidenses” y Washington debe mantener fuerzas suficientes “para que no cometan un error y provoquen una crisis mayor”.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio sostuvo que Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en la contención del programa nuclear iraní y criticó la ineficacia de los mecanismos multilaterales.

En declaraciones a Bloomberg en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich Rubio aclaró que "nunca se permitirá a la República Islámica obtener armas nucleares".

"Esta amenaza es peligrosa no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, la estabilidad regional y la seguridad global. No cabe duda al respecto (no permitir que la República Islámica adquiera armas nucleares)", declaró.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo , en la conferencia anual de jefes de organizaciones judías estadounidenses que durante su reciente reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, había enfatizado que cualquier posible acuerdo con la República Islámica debe incluir, además de detener el enriquecimiento de uranio, el desmantelamiento de la infraestructura nuclear y limitar el alcance de los misiles de la República Islámica.