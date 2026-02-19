Sube la tensión entre EEUU e Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció esta semana su tono hacia Irán y advirtió que, si las negociaciones nucleares fracasan, Washington podría recurrir al uso de bases estratégicas en el océano Índico y el Reino Unido para contener a la República Islámica, mientras la Casa Blanca insistió en que la diplomacia sigue siendo la primera opción.

En un mensaje publicado el miércoles en Truth Social, Trump presionó al primer ministro británico, Keir Starmer, para que no avance en un acuerdo sobre el futuro de la isla de Diego García, una base clave compartida por Estados Unidos y el Reino Unido.

“Si el gobierno iraní decide no llegar a un acuerdo, Estados Unidos podría verse obligado a utilizar Diego García y el aeródromo de Fairford para frenar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”, escribió.

Las advertencias de Trump llegan en medio de negociaciones indirectas con Teherán en Ginebra.

El presidente afirmó que Irán es “un mal negociador” y que “podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar bombarderos B-2 para destruir su capacidad nuclear”, aunque sostuvo que cree que Teherán “quiere llegar a un acuerdo” para evitar “las consecuencias de no hacerlo”.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respaldó el enfoque de presión combinada. “Hay muchas razones y argumentos que se pueden presentar para otro ataque contra [la República Islámica de] Irán”, dijo en rueda de prensa este miércoles.

"La diplomacia es siempre la primera opción del presidente”, agregó Leavitt y afirmó que, “si Irán es prudente, llegará a un acuerdo con el presidente Trump”.

No obstante, aclaró: "no voy a establecer plazos en nombre del presidente de Estados Unidos”.

La escalada coincide con movimientos militares en la región y ejercicios de Irán con Rusia, además del despliegue de activos estadounidenses, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Washington insiste en que su objetivo central es impedir que Irán obtenga armas nucleares.

Este jueves, medios de comunicación estadounidenses e israelíes han informado, citando a funcionarios de ambos países, que se acerca la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y la República Islámica.

El Wall Street Journal escribió que mientras los líderes de la República Islámica buscan alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos, se preparan para el escenario de fracaso de las negociaciones y estallido de un conflicto militar.

Mientras tanto, Ynet citó a funcionarios israelíes que afirmaron que, según evaluaciones, EE$UU podría lanzar un ataque a gran escala contra el régimen iraní "pronto" después de que la República Islámica no cumpliera con las exigencias de Washington en las negociaciones.