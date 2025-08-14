Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 14 de agosto del 2025

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 14 de agosto del 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 14 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Sanciona Estados Unidos a funcionarios de países implicados en el esquema de trata de médicos cubanos | Aumentan los casos de Dengue y Oropouche en Cuba | La Fiscalía de Colombia pedirá declarar el magnicidio del senador Uribe Turbay como crimen de lesa humanidad | Completan Rusia y Ucrania un nuevo canje de prisioneros de guerra | La Prosperidad de los Yanquis dura poco al caer frente los Mellizos de Minesota 4-1 en el Bronx, entre otras noticias.

