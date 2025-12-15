Las noticias como son | Lunes, 15 de Diciembre del 2025
Hoy, Amado Gil, en Tertulia con Boris González Arena y Alejandro Tur Valladares, comentan la propuesta del presidente de Venezuela de crear una misión internacional para asistir energéticamente a Cuba. Además, sigue en aumento de la dependencia alimentaria de Cuba. Y el pleno del PCC: nada nuevo.
