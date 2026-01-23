Las noticias como son
Amado Gil y José Ramos junto a los periodistas Orlando Freire Santana y Omar López Montenegro, abordan un tema en boca de todos: ¿Va a ser el Estado de Guerra una vuelta a la Opción Cero del Periodo Especial? También, hablan por primera vez después de captura de Maduro, Díaz Canel y Delsy Rodríguez
