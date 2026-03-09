Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Texas, analizan el impacto que ha tenido del cerco petrolero contra el gobierno cubano y la factibilidad de la importación de combustible dentro del sector privado.
